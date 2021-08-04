Halkbank'tan yangın mağdurları için iki yardım tırı

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Halkbank, yangınlar nedeniyle mağduriyet yaşanan bölgelere iki adet yardım tırı yönlendirerek yangın mağdurlarının yanında olduğunu açıkladı. İstanbul'dan yola çıkan yardım tırlarında; zor durumdaki vatandaşların sıvı ihtiyaçları için içecek, bu içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak soğutucular, kafa fenerleri, cep telefonu şarj üniteleri ve powerbank cihazlar yer alıyor. Araçlar, bulundukları bölgelerde kablosuz WiFi hizmeti sunarak iletişimin kesintisiz sağlanabilmesine destek verecek. Yardım malzemeleri arasında ev ve sokak hayvanları için kedi ve köpek maması da bulunuyor.

Banka, ormanların yeniden yeşerebilmesi için yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına 100 bin fidanla katkıda bulunmak amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) öncülüğünde başlatılan kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, "yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yangın bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda içeriğini oluşturduğumuz yardım tırlarımızı, vatandaşlarımızın ve söndürme çalışmalarına katılan görevlilerimizin acil ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlamaya çalıştık. "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla, 83 yıldır olduğu gibi her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.