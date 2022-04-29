HABERTURK.COM

Halkbank, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdiğini bildirdi. Üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek, değişik eğitim, tecrübe ve yaş gibi kriterler doğrultusunda geniş bir yelpazede alternatifler sunuluyor.

Girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmana erişimini sağlamaya odaklanan Genç, Cesur, Usta, Tekno ve Halk Girişimci Kredileri'nde azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade imkânı tanınıyor. Sadece esnaf ve sanatkâr niteliğine sahip kişilerin başvurabileceği Girişimci Esnaf Kredisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle sıfır faizli olarak kullandırılıyor.

Üst limiti 350 bin TL olan Genç Girişimci Kredisi'nden, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.

Cesur Girişimci Kredisi'nde ise üst limit 400 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen 45 yaşını aşmamış girişimciler bu krediden yararlanabiliyor.

Üst sınırı 300 bin TL olan Usta Girişimci Kredisi'ne de, mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan ve ilgili iş kolunda deneyim sahibi olan, 45 yaşını aşmamış, kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler başvurabiliyor.

TEKNOKENT'TEKİ GİRİŞİMCİ 500 BİN TL'YE KADAR KREDİ KULLANABİLECEK

Tekno Girişimci Kredisi'nde ise üst limit 500 bin TL olarak açıklanıyor. Bu krediden teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknokent) faaliyet gösteren, bilişim ve yazılım alanında faaliyette bulunan ve TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşların teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler faydalanabiliyor.

Üst limiti 250 bin TL olan bu Halk Girişimci Kredisi bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu düşünülen girişimciler yararlanabiliyor. Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda kredi üst limiti 300 bin TL olarak uygulanıyor.

Girişimci Esnaf Kredisi'nden Esnaf-Sanatkâr siciline ve odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkâr niteliğindeki usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Söz konusu kategorideki genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 275 bin TL limitli kredi sağlanıyor.