Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'a 3-2 yenildi.
Halkbank, Hindistan´ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda üçüncülük maçında Japonya´nın Suntory Sunbirds takımına 3-2 mağlup oldu.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde başkent ekibi, Suntory Sunbirds'a 25-17, 25-23, 21-25, 19-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda mücadele eden Halkbank, organizasyonu dünya dördüncüsü olarak tamamladı.