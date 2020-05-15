Halkbank; ilk çeyrek sonunda toplam kredilerini 2019 yılsonuna göre yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye taşıdı. Halkbank'ın firmaların istihdam artışının desteklenmesi amacıyla sunduğu İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
İstihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi'nde ise toplam kredi bakiyesi 11,8 milyar TL’ye ulaştı.
Türkiye’nin yeni yıla mali anlamda pozitif göstergelerle başladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir” dedi.
İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan, “Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir”dedi.
Halkbank yılın ilk üç ayında bireysel müşterilerine yönelik özel çalışmalar da yürüttü. Banka bireysel müşterilerine uygun çözümler sunan ürünleriyle ihtiyaç kredisi bakiyesini 19,8 milyar TL’ye, konut kredisi bakiyesini ise 30,7 milyar TL’ye yükseltti.
HALKBANK'TAN SALGINLA MÜCADELEYE DESTEK
Halkbank, Nisan ve Mayıs aylarında Covid-19 salgınıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi.
Esnaf Destek Paketi, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme Kredisi ve İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi gibi ürünler ile Banka 1,6 milyon müşterisine 56,7 milyar TL kredi kullandırdı. Paraf Esnaf Kart/Kobi Kart müşteri sayısı ise 700 bine yükseldi.
Halkbank'ın borç öteleme imkânından 215 bin bireysel müşterinin yanı sıra 487 bin işletme olmak üzere toplam 700 binin üzerinde müşteri yararlandı. Bunun sonucunda ötelenen borç geri ödemesi 22,5 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank’ın Finans Grubu adına Milli Dayanışma Kampanyası’na gerçekleştirdiği bağış miktarı da 56 milyon TL olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele ortaya koyduğunu ve Halkbank'ın her zaman olduğu gibi, imkânlarını müşterilerine destek vermek için seferber ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sağlık sistemimiz gibi kamu bankalarımız da salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav vermiştir. Tüm personelimizin fedakârlıkla çalıştığı bu dönemde, kurumlarımız aracılığıyla sunulan yeni ürün ve uygulamalar ekonomik istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır” dedi.
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