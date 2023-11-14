Bu hafta halka arz olacak şirketler SPK tarafından açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre; Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzı onaylandı. Peki, bu hafta hangi hisseler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, 14-17 Kasm 2023 halka arz takvimi...