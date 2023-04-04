HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da bugünlerde her hafta bir kaç şirket halka açılıyor. Borsa uzmanları halka arzların borsa endeksini aşağı çektiğini, yatırımcı tasarruflarının büyük bölümünün patronların cebine girerek sermaye piyasalarını terk ettiğini belirtiyor. Özellikle ortak satışı şeklinde yapılan halka arzlar borsadan patronların cebine kaynak aktarımı sağlanmasına neden oluyor. Oysa sermaye piyasalarının amacı bir yandan şirketlerin bankalara mecbur kalmadan sermaye piyasalarından fon sağlayarak büyümesi diğer yandan küçük yatırımcının yani vatandaşın şirketlerin karından yararlanarak zenginliğin tabana yayılması.

ÇOĞU ŞİRKETİN HALKA ARZI HÜSRAN YARATTI

Son 13 yıldaki halka arzlar incelendiğinde bazı şirketlerin halka arzının sermaye piyasalarının amacına uygun sonuçlandığı görülürken çoğu şirketin hem sistemi hem yatırımcıyı zarara uğrattığı sonucuna ulaşılıyor.

Geçmiş deneyimler çoğunun adını yeni duyduğumuz şirketlerin halka arzdan sonra yatırımcı için iyi sonuçlar getirmediğini ortaya koyuyor. 2010-2014 arası gerçekleşen halka arz furyasında halka açılan 117 şirketin 17'si iflas etti. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen 36 şirketin getirisi enflasyonun çok altında kaldı. 41 şirketin getirisi endeksi yakalayamadı. Bu durum geçen yıl ve bu yıl halka açılan ve benzer niteliklere sahip şirketlere ilişkin endişeleri de artırıyor.

26 ŞİRKETTEN 14'Ü ENFLASYONU YAKALAYAMADI

Halka arz seferberliğinde borsaya gelen şirketler incelendiğinde 2010 yılında arz edilen 26 şirketin 14'ü ne enflasyonu ne de borsa endeksini yakalayabildiği görülüyor. 3 şirket iflas edip hisseleri borsa kotundan çıkarılırken 2 şirket aradan 13 yıl geçmiş olmasına rağmen yatırımcıya zarar ettirdi. 2010'dan bu yana enflasyon yüzde 614 borsa endeksi ise yüzde 811 yükseldi. 2011'de halka arz edilen şirketlerden ise 4'ü iflas ederken 24 şirketin 10'unun getirisi enflasyon ve borsa endeksinin altında kaldı.

2102'DE HALKA AÇILAN 5 ŞİRKET İFLAS ETTİ

2012'de ise halka açılan 32 şirketin 5'i iflas ederken 2'sinin getirisi enflasyonun 3'ünün getirisi ise borsa endeksinin altında kaldı. 15 şirketin getirisi ise yüzde bini geçerek yatırımcıyı sevindirdi. 2013'te halka açılan şirketler ise en başarılılar oldu. Halka açılan 20 şirketin büyük bölümünün getirisi iyi oldu. 10 şirketin getirisi yüzde bini geçti. 2014'teki halka arzların da sadece 2'sinin getirisi enflasyonun altında kaldı.

YÜZDE 28 BİN GETİRİ SAĞLAYAN VAR

2013'te halka arz edilenler başta Teknosa, Tümosan, Jantsa, Orge Elektrik, Koza Altın, Aksa, Gözde Girişim gibi şirketlerin getirileri yüzde bini geçti, enflasyonu katladı. En yüksek getiriyi 2014'te halka arz edilen Politeknik Metal yüzde 28 bin ile sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO