Halk arasında adem elması olarak bilinen "laringeal prominens" neden erkeklerde daha belirgindir?

Halk arasında adem elması olarak bilinen "laringeal prominens" neden erkeklerde daha belirgindir?

Adem elması, insan vücudunun sadece estetik bir özelliği değil, aynı zamanda sesin oluşumunda da önemli bir rol oynar. Peki, bu anatomik yapı ne kadar karmaşıktır?

ADEM ELMASI NEDİR?

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Adem elması, boğazın ön tarafında yer alan, gırtlağın bir parçası olarak görülen belirgin bir çıkıntıdır. Tıbbi olarak "laringeal prominens" olarak adlandırılan bu yapı, aslında tiroid kıkırdağının öne doğru uzanan kısmıdır ve ergenlik döneminde gırtlağın büyümesiyle ortaya çıkar. Özellikle erkeklerde belirgin olan adem elması, ses tellerini barındıran gırtlak yapısının korunmasına yardımcı olur ve sesin derinleşmesine katkı sağlar.

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ADEM ELMASI NE İŞE YARAR?

Adem elması, gırtlak bölgesinin ve ses tellerinin korunmasında önemli bir rolü bulunur. Tıbbi adıyla gırtlak çıkıntısı olan adem elması, ses tellerini çevreleyen tiroid kıkırdağının öne doğru çıkıntı yapmasıyla oluşur. Erkeklerde kadınlara oranla daha belirgin olan adem elması, gırtlakta bulunarak tiroit kıkırdağıyla çevrilmesi sonucunda ses tellerini dış etkilere karşı korumayla görevlidir.

Adem elmasının vücuttaki görevleri şöyle sıralanabilir:

1. SES TELLERİNDE KORUMA SAĞLAR

Adem elması, boğaz bölgesine gelecek darbelere karşı ses tellerini korur, sesin üretiminde ve sesin kalınlaşmasında rol oynar. Aynı zamanda gırtlak bölgesinin çevresinde güçlü bir yapı oluşturarak ses tellerinin sabit kalmasını sağlar. Böylelikle konuşma ya da şarkı söyleme esnasında yani ses üretimi gereken durumlarda ses telleri güvende olur.

2. SES TONUNU BELİRLER

Ergenlik döneminde erkeklerin ses telleri kalınlaşarak adem elması belirgin hale gelir. Bu süreçte erkek sesinin kalınlaşıp derinleşmesinde adem elması rol oynar. Kadınlarda adem olması olduğu halde daha az belirgin çok daha küçük yapıdadır.

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3. SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUR

Adem elması ve etrafında yer alan kıkırdak yapılar, solunum yollarının korunmasında görevlidir. Boğaza gelen herhangi bir darbe veya yaralanma sonucunda, ses tellerini ve diğer hassas yapıları koruyarak travmaları azalmasını sağlar.

ADEM ELMASI NEDEN ERKEKLERDE DAHA BELİRGİNDİR?

1. HORMONAL FARKLILIKLAR

Hormonal farklılıklar, adem elmasının erkeklerde daha belirgin olmasının temel nedenidir. Testosteron hormonu, erkeklerdeki gırtlak ve ses telleri üzerinde etkili olarak bu bölgedeki yapısal farklılıkları artırır. Kadınlarda ise östrojen hormonu daha baskın olduğundan, gırtlak bu kadar belirgin bir değişime uğramaz. Erkeklerdeki yüksek testosteron düzeyleri, adem elmasının dışarıdan görülmesini sağlar ve bu durum kadınlarda daha düşük testosteron seviyesi nedeniyle gözlenmez.

2. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Ergenlik döneminde, erkek ve kadınlarda çeşitli fiziksel ve biyolojik değişiklikler meydana gelir. Erkeklerde testosteron hormonu seviyesindeki artış, ses tellerinin ve gırtlağın büyümesine yol açar. Bu büyüme sonucunda, gırtlak genişler ve adem elması olarak bilinen çıkıntı daha belirgin hale gelir. Bu durum, ergenlikte erkeklerin sesinin kalınlaşmasına neden olan biyolojik değişikliklerin de bir parçasıdır. Kadınlarda ise gırtlak bu denli büyümediği için adem elması daha küçük ve belirgin olmayan bir şekilde kalır. REKLAM ADEM ELMASINI ETKİLEYEN BOZUKLUKLAR NELERDİR? 1. FARENJİT (BOĞAZ İLTİHABI) Farenjit yani boğaz iltihabı, boğazda yer alan dokuların iltihaplanma ve tahriş olması sonucunda adem elması çevresinde ağrıya neden olabilir. İltihaplanmaya bağlı olarak yutkunma sırasında adem elması çevresinde hassasiyet oluşur. Bu da bölgede yer alan kıkırdak ve kaslar baskı altına sebebiyet verir. Özellikle akut farenjit durumunda bu bölge oldukça fazla etkilenir. 2. AKUT TİROİDİT Tiroid bezinde görülen akut tiroit adem elmasının çevresinde ağrı, hassasiyet ve şişliğe neden olabilir. Tiroid bezi adem elmasının hemen altında yer aldığından iltihaplandığı durumda bölgenin etkilenmesine neden olur. 3. ÖZOFAJİT (YEMEK BORUSU İLTİHABI) Özofajit, yemek borusunun iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Bu hastalık esnasında adem elmasına yakın olan bu bölgeyi rahatsız edebilir. Yemek borusunda iltihap olduğunda ise asit reflüsünden dolayı oluşan ağrı sebebiyle boğazda ve adem elması civarında rahatsızlık hissi oluşur. Yutkunma sırasında ağrı yayılarak adem elmasının çevresinde hissedilebilir. 4. SES TELİ NODÜLLERİ VE POLİPLERİ Ses teli polipleri veya nodülleri, adem elmasında ses tellerine baskı yaparak bu bölgedeki kasların zorlanmasına neden olabilir. Bu nedenle konuşma veya yutkunma sırasında Adem elması civarında rahatsızlık hissi oluşur. Ayrıca, ses tellerindeki bu oluşumlar sesin çatallı veya kısık çıkmasına neden olarak adem elmasının işlevini bozabilir. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto