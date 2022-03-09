Arabesk müziğin tanınan isimlerinden olan Bergen'in yüzüne kezzap attıran, yıllar sonra ise öldüren Halis Serbest'in nereli olduğu ve hayatı internet üzerinden araştırılıyor. Peki Şarkıcı Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest kimdir? Bergen'in katili Halis Serbest nereli? hapiste mi? İşte detaylar...

BERGEN VE HALİS SERBEST'İN TANIŞMA HİKAYESİ

Bergen iş için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendiler.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti. Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istediğinde Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini söyledi.

Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, sonrasında iyileşerek görme yetisi kazandı. Bergen ise yüzündeki yaraları kapatmak için saçlarını saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.