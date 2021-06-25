Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerların hedefindeki kişi bu kez Halil Sezai oldu. 'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran Sezai, 132 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının çalındığını açıkladı.
"ABUK SUBUK BİR ŞEYLER OLURSA BEN DEĞİLİM"
Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Instagram hesabım çalınmış. Olur da abuk subuk bir şeyler olursa ben değilim. Bu arada vallahi helal olsun, o kadar korumalı morumalı hesabı nasıl patlattınız? Yeminle çok yetenekli çocuklarımız var" ifadelerini kullandı.
BİLİNMEYENLERİNİ ANLATMIŞTI
Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl eylül ayında komşusunu darp etmesinin ardından hapishaneye girmişti. 43 gün cezaevinde kalan Halil Sezai, bilinmeyenlerini anlatmıştı.
Dışarıdan göründüğü gibi biri olmadığını ifade eden 41 yaşındaki sanatçı, yaptığı işlerden dolayı insanların kendisini farklı tanıdığını söylemişti.
"15 YAŞIMDA İLK BESTEMİ YAPTIM"
İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar...
* Müzik çocukluktan beri hayatımda vardı. Eskişehir'de büyüdüm. Annem öğretmen, babam da muhasebe uzmanıydı. Babam gitar da çalıyordu. Annem doğum günü hediyesi gitar almıştı. 14-15 yaşlarında ilk bestelerimi yapmaya başladım.
"PESİMİST BİR İNSANIM"
* Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim.
KOMUŞUSUNU DARP ETMESİ OLAYI
* Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı... Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz.
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