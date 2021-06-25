"DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜM GİBİ DEĞİLİM"

* İnsanlar gördüğünüz kadar sizi tanıyor. Dışarıdan aşk şarkıları yapan, hayatında alkol alan ve bitik bir imajım var ama bunlar da yaptığınız işlerle doğrultulu. Aslında komedi oyunculuğununu çok severim. İki-üç tane komedi dizisinde rol aldım. 'Sevgili Dünürüm' ve 'Kahve Bahane' isimli...

* Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahneye çıktıktan sonra sosyal fobi kayboluyor geçiyor, bir rahatlama geliyor. O alanda başka bir boyuta geçiyorum. Ben konserlerimi gözlerimi kapalı söylüyorum. Bazen konserlerim 4-5 saat sürüyor.