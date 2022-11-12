Yalın, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma olarak toplam beş farklı şekilde bulunan ismin hal ekleri örnekleri nelerdir? İşte, tüm detaylarıyla hal ekleri konu anlatımı…
Hal Ekleri Nelerdir?
İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere ismin hâl ekleri denir. Yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali ve ayrılma hali olarak beş farklı şekilde bulunan hal durum ekleri, isimlerin cümle içindeki görev ve anlamlarını belirtmekte kullanılır.
Hal ekleri konusunda öğrenciler tarafından merak edilen en önemli iki soru ise hal ekleri yapım eki midir ve hal ekleri çekim eki midir sorusudur. İsmin hal ekleri; yapım eki değil çekim ekidir.
- Yalın Hal
- Herhangi bir eki yoktur.
- İsimlerin hiçbir hal eki almamış halleridir.
- Çoğul, iyelik ve bildirme eki almış olabilir.
- Bu durumda da yalın halde sayılırlar.
- Yalın haldeki isimler cümlede özne, belirtisiz nesne veya yüklem görevinde bulunabilir.
Örnek:
Ev, okul, araba, sehpa, kapı, bardak, tahta vs.
Önemli Not: Birleşik kelimeler ve yalın eki almış kelimeler de ismin yalın halini değiştirmezler.
Örnek:
Kalemlik, akıllı, tanksavar, gecekondu vs.
- Belirtme Hali
- I, -i, -u, -ü eklerini alan isimler bu duruma girer.
- Bu isimler genellikle belirtili nesne olur. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme “Neyi? Kimi?” soruları sorulur.
Örnek:
Babam evi badana yaptıracak
Bu düşünceni kimseye anlattın mı?
Telefonumu suya düşürdüm.
Bahçedeki büyük odunu ikiye ayırdım.
Önemli Not: 3. tekil şahıs iyelik eki olan -i ve -si ekleri hal eki değildir:
Örnek:
(Onun) Kıyafeti kirlenmiş. – İyelik eki
Şu kıyafeti uzatır mısın? – Belirtme hal eki
- Yönelme Hali
- -a /-e ekiyle yapılır. İsmin -e hâli de denilir.
- Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.
- Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme, yaklaşma, ulaşma söz konusudur.
- Yönelme hâlindeki kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir.
- Dolaylı tümleç; yükleme sorulan “neye, kime, nereye” sorularının cevabıdır.
Örnek:
Geç oldu, artık eve geçelim.
İstediğin kitapları masaya koydum.
Bahçeye çıkıp biraz oynayalım mı?
En sevdiğim sanatçı bugün İzmir’e geliyormuş.
Bahçedeki ağaçlara su verdin mi?
Önemli Not: Yönelme durum ekleri kimi zaman ‘’için edatı’’ kimi zaman da ‘’zarf tümleci’’ görevinde bulunabilirler.
Örnek:
Akşama kar bekleniyor. (Zarf Tümleci)
Ona (Onun için) bir hediye alacağım. (İçin edatı)
- Bulunma Hali
- -da/-da ekiyle yapılır. Büyük ünlü uyumuna göre -ta/-te şeklini de alabilmektedir.
- Eylemin yapıldığı yeri, nesneyi ya da soyut kavramı bildirir.
- Genellikle kimde, nede, nerede sorularına cevap vererek dolaylı tümleç olur.
Örnek:
Babamda hiç para kalmamış.
Üniversite hayatı boyunca yurtta kaldı.
Çekmecede bulaşık süngeri var.
- Ayrılma Hali
- -dan/-dan” ekiyle yapılır. Ünlü uyumuna ve ünsüz sertleşmesi kuralına göre “-tan/-ten” şeklini de alabilir.
- Eklendiği kelimeyi dolaylı tümleç yapar ve çıkma, ayrılma, uzaklaşma durumunu bildirir.
- İsmin ayrılma hâli, yani dolaylı tümleç; yükleme sorulan nereden, kimden, neden sorularının cevabıdır.
Örnek:
Gurbetten geleli henüz üç yıl oldu.
Ben dostumdan başkasına güvenmem.
Ağabeyim dün askerden döndü.
Yediğimiz yemekten hepimiz zehirlendik.
Bahçeden sandalyeleri getirir misin?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!