Yalın, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma olarak toplam beş farklı şekilde bulunan ismin hal ekleri örnekleri nelerdir? İşte, tüm detaylarıyla hal ekleri konu anlatımı…

Hal Ekleri Nelerdir?

İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere ismin hâl ekleri denir. Yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali ve ayrılma hali olarak beş farklı şekilde bulunan hal durum ekleri, isimlerin cümle içindeki görev ve anlamlarını belirtmekte kullanılır.

Hal ekleri konusunda öğrenciler tarafından merak edilen en önemli iki soru ise hal ekleri yapım eki midir ve hal ekleri çekim eki midir sorusudur. İsmin hal ekleri; yapım eki değil çekim ekidir.

Yalın Hal

Herhangi bir eki yoktur.

İsimlerin hiçbir hal eki almamış halleridir.

Çoğul, iyelik ve bildirme eki almış olabilir.

Bu durumda da yalın halde sayılırlar.

Yalın haldeki isimler cümlede özne, belirtisiz nesne veya yüklem görevinde bulunabilir.

Örnek:

Ev, okul, araba, sehpa, kapı, bardak, tahta vs.

Önemli Not: Birleşik kelimeler ve yalın eki almış kelimeler de ismin yalın halini değiştirmezler.

Örnek:

Kalemlik, akıllı, tanksavar, gecekondu vs.

Belirtme Hali

I, -i, -u, -ü eklerini alan isimler bu duruma girer.

Bu isimler genellikle belirtili nesne olur. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme “Neyi? Kimi?” soruları sorulur.

Örnek:

Babam evi badana yaptıracak

Bu düşünceni kimseye anlattın mı?

Telefonumu suya düşürdüm.

Bahçedeki büyük odunu ikiye ayırdım.

Önemli Not: 3. tekil şahıs iyelik eki olan -i ve -si ekleri hal eki değildir:

Örnek:

(Onun) Kıyafeti kirlenmiş. – İyelik eki