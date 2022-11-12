Kimi zaman büyük bir göç hareketi kimi zaman da içinde büyük kahramanlık hikâyeleri barındıran olayları işleyen epik şiir örnekleri nelerdir? Epik şiir ne demek? İşte, tüm detaylar…

Epik Şiir Nedir?

Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlere epik şiir adı verilmektedir. Epik sözcüğü, efsanelerle değişikliğe uğramış tarihî bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçiminin adıdır. Yunanca bir kelime olarak karşımıza çıkan epik; konuşma, hikâye, şarkı, kahramanlık şiiri anlamına gelen ‘’epos’’ sözcüğünden türemiştir. Epik şiirlerin ilk örnekleri destanlara dayanır ve bu şiir türü çıkışı itibarıyla destanlardan beslenir.

Aynı zamanda Epik şiir; doğal ve yapay epik şiir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Doğal Epik Şiir

Toplumun ortak ürünü olan birtakım olaylardan sonra kendiliğinden oluşmuş olan destansı şiirlerdir. Bu şiirler henüz yazının bulunmadığı dönemde söz yoluyla yayılmış ve yazının kullanılmaya başlamasıyla da yazıya geçirilmiş şiirlerdir. Bu özellikleri sebebiyle genellikle her anlatanın bir şeyler eklediği bir şiir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapay Epik Şiir

Bir şairin, topluma mal olmuş ve toplumu derinden etkileyen bir olayı ele alarak o olayı doğal destanlara benzetme niyetiyle yazmış olduğu şiirlerdir. Yaratıldığı andan itibaren yazıya geçirilen bu şiirlerin yazarı da zamanı da bellidir.

Epik Şiir Özellikleri

Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında da koçaklama ve destan gibi türlerle de kendini gösteren epik şiir özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Okuyanda coşku, yiğitlik, savaşma duygusu gibi duygular uyandırır.

Geleneksel hikâyeciliğin gelişmiş şeklidir.

Epik şiirler bir milletin hayatında önemli izler bırakan büyük göçler, savaşlar, doğal afetler gibi olaylarla mertlik, kahramanlık gibi konuların destan gibi işlendiği şiirlerdir.

Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlerdir.

Epik şiirin ilk örnekleri Homeros tarafından ‘İlyada ve Odysseia” adlı destanda verilmiştir.

Destanlar da epik şiir türlerindendir.

Uzun bir şekilde yazılırlar.

Epik şiirler, öyküleyici anlatım tarzında oluşturulurlar.

Epik Şiir Örnekleri

Ülkemize, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi gibi konuların başarılı bir şekilde işlendiği bazı epik şiir örnekleri şunlardır:

