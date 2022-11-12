Aktarılan cümlenin taşıdığı temel yargının bozulmadan kişinin kendi cümleleriyle o bilgiyi aktarması olarak ifade edilen dolaylı anlatım cümleleri nelerdir? Dolaylı anlatım ne demek? Türkçede en çok başvurulan ifade yöntemlerinden biri olan dolaylı anlatım hakkında tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt aradık. İşte, dolaylı anlatıma dair tüm detaylar…

Dolaylı Anlatım Nedir?

Bir başka kişinin söylediği bir cümleyi şahıs, zaman veya anlatıcıda küçük değişikliklerle ve özellikle cümlenin sonuna bazı eklemeler yapılarak aktarılan cümleye “dolaylı anlatımlı cümleler” adı verilir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, belirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir. Bu anlatım biçimiyle kurulan cümlelere daha çok roman, öykü gibi türlerde, olayların yazar tarafından anlatılmasında da rastlanır. Dolaylı anlatım olmadan başkalarının ifadelerini aktarmak zor olması sebebiyle, dilin vazgeçilmez özellikleri arasında dolaylı anlatım yer almaktadır.

Dolaylı Anlatım Örnekleri

Bu yolun nerede bittiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Onunla bir daha hiçbir koşulda görüşme yapmayacağını ifade etti.

Orhan Pamuk eserlerinde tamamen hayal gücüne yer vermediğini belirtti.

Ünlü oyuncu, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı.

Doktor, ilaçların mutlaka alınması gerektiğini belirtti.

Onunla tekrardan görüşmeyeceğini katı bir şekilde söyledi.

Arkadaşım da bu kitabı çok beğendiğini söylemişti.

Sevgisizlik cehennemidir diye konuşuyor Dostoyevski.

Ünlü marka son modelinde batarya sorunu olduğunu belirtti.

Dolaylı Anlatım Cümleleri

Dolaylı anlatım cümleleri kurulurken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.