Aktarılan cümlenin taşıdığı temel yargının bozulmadan kişinin kendi cümleleriyle o bilgiyi aktarması olarak ifade edilen dolaylı anlatım cümleleri nelerdir? Dolaylı anlatım ne demek? Türkçede en çok başvurulan ifade yöntemlerinden biri olan dolaylı anlatım hakkında tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt aradık. İşte, dolaylı anlatıma dair tüm detaylar…
Dolaylı Anlatım Nedir?
Bir başka kişinin söylediği bir cümleyi şahıs, zaman veya anlatıcıda küçük değişikliklerle ve özellikle cümlenin sonuna bazı eklemeler yapılarak aktarılan cümleye “dolaylı anlatımlı cümleler” adı verilir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, belirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir. Bu anlatım biçimiyle kurulan cümlelere daha çok roman, öykü gibi türlerde, olayların yazar tarafından anlatılmasında da rastlanır. Dolaylı anlatım olmadan başkalarının ifadelerini aktarmak zor olması sebebiyle, dilin vazgeçilmez özellikleri arasında dolaylı anlatım yer almaktadır.
Dolaylı Anlatım Örnekleri
- Bu yolun nerede bittiğini öğrenmek istediğini söyledi.
- Onunla bir daha hiçbir koşulda görüşme yapmayacağını ifade etti.
- Orhan Pamuk eserlerinde tamamen hayal gücüne yer vermediğini belirtti.
- Ünlü oyuncu, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı.
- Doktor, ilaçların mutlaka alınması gerektiğini belirtti.
- Onunla tekrardan görüşmeyeceğini katı bir şekilde söyledi.
- Arkadaşım da bu kitabı çok beğendiğini söylemişti.
- Sevgisizlik cehennemidir diye konuşuyor Dostoyevski.
- Ünlü marka son modelinde batarya sorunu olduğunu belirtti.
Dolaylı Anlatım Cümleleri
Dolaylı anlatım cümleleri kurulurken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.
- Alıntı içeren cümleler doğrudan anlatım olarak kabul edildiği için, dolaylı anlatımlı cümleler genellikle ‘’söyledi, açıkladı, belirtti’’ gibi yüklemlerle biterler.
Örnek:
Babam, annemin de kendisinin de bu köyde doğup büyüdüklerini söylerdi.
En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski.
Ünlü sanatçı şelaleye varınca, dünyadaki cennette olduğunu ifade etti.
Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir.
O iki büyük insan da bilimin insanlar için vazgeçilmez olduğunu vurguluyorlar.
Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.
Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi.
Turgut Uyar, bir yazısında, Nobel Ödülü kazanan bu yazarı en içten dilekleriyle kutladığını belirtiyor.
Arkadaşım da bu romanı ortaokulun üçüncü sınıfında okuduğunu söylemişti.
Bernard Shaw, düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi.
- Alıntı cümleler, doğrudan anlatım olarak kabul edildiğinden, bir cümlenin dolaylı anlatım olarak kabul edilmesi için, aktaran kişinin cümleyi kendi sözcükleriyle ifade etmesi gerekmektedir.
Örnek
Ali: "Bu kitabı iki kez okudum." dedi. (Doğrudan Anlatım)
Ali, bu kitabı iki kez okuduğunu söyledi. (Dolaylı Anlatım)
Patron ‘’Ben bu işin bu şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum’’ dedi. (Doğrudan Anlatım)
Patron, bu işin bu şekilde yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti. (Dolaylı Anlatım)
Bu konuda atalarımız: "Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir." der. (Doğrudan Anlatım)
Atalarımız bu konuda, cesurun bakışının, korkağın kılıcından keskin olacağını belirtmiştir. (Dolaylı Anlatım)
‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, bu cümlesiyle eğitimin ve bilimsel gelişmenin önemine vurgu yapmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk, yaşamdaki en büyük gayenin bilim olduğunu açıkça ifade etmiştir.
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