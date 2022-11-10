Doğrudan anlatım cümleleri kendisini iki farklı şekilde göstermektedir.

Özellikle bilim adamı, siyasetçi, yazar ve liderlerin önemli sözlerini hiçbir değişikliğe yer vermeden aldığımız ve günlük yaşamımızda da sıklıkla kullandığımız doğrudan anlatımda, alıntılanan cümle genellikle tırnak işareti içinde yazılmaktadır.

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Bir başkasının söylediği bir cümleyi şekilsel olarak herhangi bir değişiklik yapmadan, kişinin dile getirdiği veya sözün söylendiği şekilde, bire bir olduğu gibi doğrudan ve direkt aktaran cümlelere doğrudan anlatımlı cümleler adı verilir. Bu tür cümlelerin paragraflar anlatım biçimleri içerisinde kullanılmasıyla düşünceyi geliştirme yollarından “alıntılama” veya “tanık gösterme” olarak adlandırılmaktadır.

Genellikle tırnak içerisinde yazılan, tırnak kullanılmadığı zamanlarda ise virgül kullanarak da aktarılabilen doğrudan anlatım cümleleri nelerdir? Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım farkı nedir? İşte, tüm detaylar…

Örnek:

Babam da annem de bu köyde doğup büyümüşler.

Köyümüz Ankara'ya yetmiş kilometre uzaklıkta, küçük, şirin bir orman köyüdür.

Bu romanı ortaokul sıralarında okuduğumu hatırlıyor gibiyim.

Çağdaş toplumda mülkün temeli adalet, en güvenilir kılavuz da bilim olmalıdır.

Başkalarının söz ve düşüncelerinin, cümle yapısı değiştirilmeden alıntılanıp aktarılması doğrudan anlatıma örnektir.

Örnek:

Babam: "Annen de ben de bu köyde doğup büyüdük." derdi.

Arkadaşım: "Ben de o romanı ortaokul üçüncü sınıftayken okumuştum." diyor.

Doğrudan Anlatım ve Dolaylı Anlatım Farkı

Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır. Tırnak işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir. Dolaylı anlatım ise; başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarılmasıdır. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, belirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir.

Doğrudan anlatım ile dolaylı anlatım arasındaki farkın daha ii anlaşılması için şu örnekleri vermek yerinde olacaktır.