Şiirdeki duygunun ön plana alınmadığı, diğer türlere oranla sanatsallıktan biraz daha uzak olan didaktik şiir temsilcileri kimlerdir? Özellikle Türk edebiyatında öne çıkan didaktik şiir örnekleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Didaktik Şiir Nedir?
Belli bir konuda düşünceyi vurgulamak yoluyla bilgiler veren, bir konuda öğüt ve ahlaki dersler vermeyi amaçlayan öğretici nitelikli ve genellikle duygu yönü olmayan şiirlere didaktik şiir adı verilmektedir. Düşünceler ve öğütler, şiirdeki ahenk ve ölçünün düzyazıdan daha dikkat çekmesi ve akılda kalıcılığı artırması nedeniyle şiir şeklinde dile getirilmiştir. Duygu ikinci plana atılıp düşünce ön plana çıkarıldığı için sanatsal yön, estetik kaygılar didaktik şiirlerde pek dikkat çekmemektedir.
Kökeni eski Yunan edebiyatına dayanan didaktik şiirin ilk örnekleri Hesiodos tarafından verilmiştir. Türk edebiyatında ise özellikle dini ve ahlaki konularda yazılmış başarılı didaktik şiirler bulunmaktadır. Tüm bunların yanında ayrıca, fabl ve manzum hikâyeler de didaktik şiir türüne örnek olarak gösterilebilir.
Didaktik Şiir Özellikleri
Bilgilendirici ve aydınlatıcı bir şiir türü olarak dikkat çeken didaktik şiir özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Didaktik şiirlerdeki metinler öğretici metinlerdir. İlk amaç okuyucuya ya da dinleyiciye bir şey öğretmektir.
- Estetik kaygı taşımak, bir şey öğretme amacından sonra gelir.
- Uyak ve redifin ezber gücünden faydalanabilir.
- Hacimleri anlatmak istedikleri konuya göre değişebilir.
- Dilinin çok ağır olması, metnin öğretme özelliğini etkileyebilir. Bu bakımdan da metnin olabildiğince sade bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir.
- Didaktik şiir yazan birisinin illa ki yazdığı konuda uzman olması gerekmez ama bilgi sahibi olması gerekir.
Didaktik Şiir Temsilcileri
Bilgi ve felsefi yönü ağırlıklı eserler vermiş olan ve önce çıkan didaktik şiir temsilcileri şunlardır.
- Yusuf Has Hacip
- Edip Ahmet Yükneki
- Âşık Paşa
- Nabi
- Ziya Paşa
- Tevfik Fikret
- Ziya Gökalp
Türk edebiyatında bilinen ilk didaktik şiir örneği ise Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan Kutadgu Bilig isimli eserdir. İslamiyet’i ilk kez devlet dini haline getiren ve İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar döneminde yazılmış olan Kutadgu Bilig; dini-didaktik bir eser olarak dikkat çekmektedir. Devlet yönetimi, aklın kullanılması gibi konuları işleyen binlerce beyite sahip olan bu eser, okuyucuya dersler veren öğütlerle bezenmiştir.
Didaktik Şiir Örnekleri
- Karacaoğlan – Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim
Dinle sana bir nasihat edeyim.
Hatırdan, gönülden geçici olma.
Yiğidin başına bir iş gelince,
Anı yâd ellere açıcı olma.
Mecliste arif ol kelamı dinle.
El iki söylerse, sen birin söyle.
Elinden geldikçe sen iyilik eyle.
Hatıra dokunup yıkıcı olma.
- Fazıl Hüsnü Dağlarca – Kitabım
Kitap en iyi arkadaş,
Bana neyi sorsam söyler.
Ne anlatsa en sonunda,
Çalış, iyi, doğru ol der.
Geceleri uyumaz o,
Beni kaldırır erkenden.
Okulum kadar güzeldir,
Kitabı çok severim ben.
- Âşık Veysel – Beni Hor Görme Arkadaş
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş Yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum?
İnsanlığa dürüst davran,
İnsan küçük; büyük evren,
İnsanlara hakça davran,
Koltuk sana baki değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!