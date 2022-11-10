Şiirdeki duygunun ön plana alınmadığı, diğer türlere oranla sanatsallıktan biraz daha uzak olan didaktik şiir temsilcileri kimlerdir? Özellikle Türk edebiyatında öne çıkan didaktik şiir örnekleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Didaktik Şiir Nedir?

Belli bir konuda düşünceyi vurgulamak yoluyla bilgiler veren, bir konuda öğüt ve ahlaki dersler vermeyi amaçlayan öğretici nitelikli ve genellikle duygu yönü olmayan şiirlere didaktik şiir adı verilmektedir. Düşünceler ve öğütler, şiirdeki ahenk ve ölçünün düzyazıdan daha dikkat çekmesi ve akılda kalıcılığı artırması nedeniyle şiir şeklinde dile getirilmiştir. Duygu ikinci plana atılıp düşünce ön plana çıkarıldığı için sanatsal yön, estetik kaygılar didaktik şiirlerde pek dikkat çekmemektedir.

Kökeni eski Yunan edebiyatına dayanan didaktik şiirin ilk örnekleri Hesiodos tarafından verilmiştir. Türk edebiyatında ise özellikle dini ve ahlaki konularda yazılmış başarılı didaktik şiirler bulunmaktadır. Tüm bunların yanında ayrıca, fabl ve manzum hikâyeler de didaktik şiir türüne örnek olarak gösterilebilir.

Didaktik Şiir Özellikleri

Bilgilendirici ve aydınlatıcı bir şiir türü olarak dikkat çeken didaktik şiir özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Didaktik şiirlerdeki metinler öğretici metinlerdir. İlk amaç okuyucuya ya da dinleyiciye bir şey öğretmektir.

Estetik kaygı taşımak, bir şey öğretme amacından sonra gelir.

Uyak ve redifin ezber gücünden faydalanabilir.

Hacimleri anlatmak istedikleri konuya göre değişebilir.

Dilinin çok ağır olması, metnin öğretme özelliğini etkileyebilir. Bu bakımdan da metnin olabildiğince sade bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir.

Didaktik şiir yazan birisinin illa ki yazdığı konuda uzman olması gerekmez ama bilgi sahibi olması gerekir.

Didaktik Şiir Temsilcileri

Bilgi ve felsefi yönü ağırlıklı eserler vermiş olan ve önce çıkan didaktik şiir temsilcileri şunlardır.

Yusuf Has Hacip

Edip Ahmet Yükneki

Âşık Paşa

Nabi

Ziya Paşa

Tevfik Fikret

Ziya Gökalp

Türk edebiyatında bilinen ilk didaktik şiir örneği ise Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan Kutadgu Bilig isimli eserdir. İslamiyet’i ilk kez devlet dini haline getiren ve İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar döneminde yazılmış olan Kutadgu Bilig; dini-didaktik bir eser olarak dikkat çekmektedir. Devlet yönetimi, aklın kullanılması gibi konuları işleyen binlerce beyite sahip olan bu eser, okuyucuya dersler veren öğütlerle bezenmiştir.