Gerçekçi bir şiir anlayışına sahip olmalarına karşın zaman zaman romantizme de kaydıkları görülen Beş Hececiler şiirleri nelerdir? Beş Hececiler akımı hangi döneme aittir? İşte, tüm detaylar…

Beş Hececiler Kimdir?

Şiire, 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan ve ateşkes yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, Anadolu'yu şiire sokmayı başarmış beş şairden meydana gelmektedir. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri konuların başında gelmektedir. Hecenin bu beş şairi; millî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlar ve bunda da oldukça başarılı olmuşlardır. Tüm bu bilgiler ışığında Beş Hececiler akımı hangi döneme aittir sorusunun cevabı, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları olarak verilmesi doğru olacaktır.

Türk şiirine hece ölçüsünü getiren ve dilde millileşme hareketini şiire de sokmayı başarmış olan Beş Hececiler şu şairlerden meydana gelmektedir.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Yusuf Ziya Ortaç

Enis Behiç Koryürek

Halit Fahri Ozansoy

Orhan Seyfi Orhon

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, bu şairlerin isimlerinin akılda kolayca kalması için Beş Hececiler kodlama hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Beş Hececilerin isimlerin kolay bir şekilde öğrenilmesi için şairlerin isimlerinin baş harflerinden oluşan F-E-H-O-Y kodlaması kullanılabilir.