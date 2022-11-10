Gerçekçi bir şiir anlayışına sahip olmalarına karşın zaman zaman romantizme de kaydıkları görülen Beş Hececiler şiirleri nelerdir? Beş Hececiler akımı hangi döneme aittir? İşte, tüm detaylar…
Beş Hececiler Kimdir?
Şiire, 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan ve ateşkes yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, Anadolu'yu şiire sokmayı başarmış beş şairden meydana gelmektedir. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri konuların başında gelmektedir. Hecenin bu beş şairi; millî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlar ve bunda da oldukça başarılı olmuşlardır. Tüm bu bilgiler ışığında Beş Hececiler akımı hangi döneme aittir sorusunun cevabı, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları olarak verilmesi doğru olacaktır.
Türk şiirine hece ölçüsünü getiren ve dilde millileşme hareketini şiire de sokmayı başarmış olan Beş Hececiler şu şairlerden meydana gelmektedir.
- Faruk Nafiz Çamlıbel
- Yusuf Ziya Ortaç
- Enis Behiç Koryürek
- Halit Fahri Ozansoy
- Orhan Seyfi Orhon
Sınavlara hazırlanan öğrenciler, bu şairlerin isimlerinin akılda kolayca kalması için Beş Hececiler kodlama hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Beş Hececilerin isimlerin kolay bir şekilde öğrenilmesi için şairlerin isimlerinin baş harflerinden oluşan F-E-H-O-Y kodlaması kullanılabilir.
Beş Hececiler Hakkında Bilgi
1911 yılında Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan sanatçıların çalışmalarıyla başlamaya hazır olan milli edebiyat kavramı, kısa süre içerisinde etkili olmaya başlamıştır. Ortaya çıkan bu tablonun etkisiyle, şiirlerinde Anadolu’yu konu olarak işleyen, halkın konuştuğu Türkçeyi şiire dâhil eden ve en önemlisi de uzun süredir tartışılan hece - aruz vezni tartışmasını sonlandırarak hece ölçüsünü şiire egemen kılan Beş Hececiler; Türk edebiyatının önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.
Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin gibi isimlerin de etkisiyle hece ölçüsüne geçiş yapan bu beş şairden, Beş Hececiler olarak bahsedilse de hiçbir zaman bu isimler bir araya gelip bir topluluk kurmamışlardır. Yalnızca aynı döneme denk gelerek aynı fikirleri paylaştıkları için bir sanatsal grup olarak değerlendirilmişler ve Beş Hececiler ismi kendilerine layık görülmüştür.
Beş Hececiler Özellikleri
- Milli edebiyat akımından etkilenen ve Beş Hececiler ismiyle anılan şairler, şiire yeni bir soluk getirmiştir.
- Şiirlerinde aruzun yerine hece ölçüsünü kullanmışlardır.
- Sade, süsten uzak bir Türkçe kullanmışlardır. Genç Kalemler dergisi sonrası başlayan dilde millileşme akımını devam ettirmişlerdir.
- Şiirlerinde kahramanlık, Anadolu, memleket sevgisi, vatanın güzellikleri gibi konuları işlemişlerdir. Ancak Anadolu’yu yakından tanıyamadıkları için Anadolu’nun gerçekçi bir şekilde şiire yansıtılmasından söz edemeyiz.
- Dünya Savaşı ve Kurtuluş Mücadelesi döneminde şiir yazdıkları için “memleketçi edebiyat” ağır basmıştır.
- Şiirlerinde söyleve yakın bir anlatım görülür.
- Gerçekçi bir şiir anlayışına sahip olsalar da zaman zaman romantizme kaydıkları görülür.
- Nesir yani düz yazı cümlelerini şiir içine sokmuşlardır.
- Halk şiirinin nazım türlerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Serbest ölçüde de şiir yazmayı denemişlerdir.
- Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Sanat” adlı şiiri bu topluluğun görüşlerini yansıtması bakımından bir bildiri niteliği de taşımaktadır.
Beş Hececiler Şiirleri
- Halit Fahri Ozansoy: Cenk Duyguları, Rüya, Efsaneler
- Enis Behiç Koryürek: Miras, Güneşin Ölümü
- Yusuf ziya Ortaç: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Beşik, Ocak
- Orhan Seyfi Orhon: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi
- Faruk Nafiz Çamlıbel: Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Zindan Duvarları
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