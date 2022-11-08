Edebiyat türlerinin en eskisi olarak dikkat çeken, hayal ve fikirlerin belli bir düzene bağlı kalarak aktarılması anlamına gelen şiir çeşitleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmesi adına şiir türleri konu anlatımı formatına uygun olarak oluşturduğumuz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar… Şiir Türleri Nelerdir? Konularına göre şiir türleri; lirik, epik, pastoral, didaktik ve satirik olmak üzere 5 farklı türe ayrılmaktadır. Her birinde farklı konuların işlendiği şiir çeşitleri şunlardır. Epik Şiir Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlere epik şiir adı verilmektedir. Epik sözcüğü, efsanelerle değişikliğe uğramış tarihî bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçiminin adıdır. Yunanca bir kelime olarak karşımıza çıkan epik; konuşma, hikâye, şarkı, kahramanlık şiiri anlamına gelen epos sözcüğünden türemiştir. Epik şiirlerin ilk örnekleri destanlara dayanır ve bu şiir türü çıkışı itibarıyla destanlardan beslenir. Aynı zamanda Epik şiir; doğal ve yapay epik şiir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır SESTEŞ KELİMELER NELERDİR? Lirik Şiir Eski Yunan edebiyatında bu tarz şiirler “lir (lyre)” denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılan lirik şiir; Şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere verilen isimdir. Şiir türleri içerisinde en çok beğenilen türlerden birisi olan lirik şiirler, insanın iç dünyasına ve ruhuna hitap eden yönlerin ağır bastığı türlerin başında gelmektedir.

Pastoral Şiir Doğanın sahip olduğu güzelliklerini, kır ve tabiat sevgisini, manzarasını, köy ve çoban hayatını anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Bu şiirlerde doğaya karşı bir özlem ve ona imrenerek bakma söz konusudur. Pastoral şiirlerin amacı; kır, çoban hayatı ve tabiat güzelliklerini sevdirmektir. Pastoral şiirlerde süsten, imgeden, edebi sanatlardan uzak bir dil ve anlatım hâkimdir. Bu şiirlere sahip olduğu bu özelliklerden dolayı çoban şiiri ya da bir başka isimle bukolik şiir adı da verilmektedir. Ayrınca pastoral şiirler; idil ve eglog olmak üzere iki türe sahiptir: Didaktik Şiir Belli bir konuda düşünceyi vurgulamak yoluyla bilgiler veren, bir konuda öğüt ve ahlaki dersler vermeyi amaçlayan öğretici nitelikli ve genellikle duygu yönü olmayan şiirlere didaktik şiir adı verilmektedir. Düşünceler ve öğütler, şiirdeki ahenk ve ölçünün düzyazıdan daha dikkat çekmesi ve akılda kalıcılığı artırması nedeniyle şiir şeklinde dile getirilmiştir. Duygu ikinci plana atılıp düşünce ön plana çıkarıldığı için sanatsal yön, estetik kaygılar didaktik şiirlerde pek dikkat çekmemektedir. Satirik Şiir Toplumun veya kişilerin beğenilmeyen yönlerini açık ya da kapalı bir şekilde eleştiren, onların gülünç yönleriyle ele alan ve şiirlere satirik şiir adı verilmektedir. Kişileri, durumları ve olayları iğneleyici bir dile konu edinen bu tür şiirlere, Divan edebiyatında hicviye, Halk edebiyatında taşlama adı da verilmektedir. Satirik şiirlerin temelinde eleştirel ve iğneleyici bir tavır yatmaktadır. Özellikte toplum içinde önemli bir mevkide bulunan insanlar ve yöneticiler; umursamazlık, mevkilerine olan düşkünlük ve konumlarını kullanarak kendilerine çıkar sağlamak gibi noktalarda bu tür şiirlere konu olmuşlardır.