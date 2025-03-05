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        Haberler Gündem Güncel Hakkari haberleri: Su ısıtıcısı hayattan kopardı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Su ısıtıcısı Gülcan'ı hayattan kopardı!

        Hakkari'de acı bir olay meydana geldi. Kentte 19 yaşındaki Gülcan Bilici, elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:45
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        Su ısıtıcısı hayattan kopardı!
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temas ettiği elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan Gülcan Bilici (19), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olayda, üniversite sınavına hazırlandığı ve dershane öğrencisi olduğu belirtilen Gülcan Bilici, sahura hazırlanırken, yüzünü yıkamak için elektrikli su ısıtıcısına temas edince akıma kapılıp, yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Bilici, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilici, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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