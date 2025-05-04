Hakkari'de 2 pikap çarpıştı: 8 yaralı
Hakkari'de iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 04.05.2025 - 01:09 Güncelleme: 04.05.2025 - 01:09
Hakkari kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki pikap çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ