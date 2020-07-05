Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arzu Sabancı-Ömer Sabancı çiftinin oğlu Hakan Sabancı, sezonu Bodrum'da açtı. Lüks motoyatını Yalıkavak'a demirleyen Sabancı, arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Tüm gün arkadaşlarıyla sohbet eden Hakan Sabancı'nın teknenin ön kısmında saatlerce güneşlendiği görüldü.