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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, dün gece arkadaş grubu ve kız arkadaşıyla beraber Bebek'te bir mekanda eğlendi.

Sabancı, ilerleyen saatlerde kız arkadaşı ile çıkış yaparken flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şok yaşadı. Hakan Sabancı, muhabirlerin aşk soruları karşısında "Sevgilim değil, arkadaşım" ifadelerini kullandı.