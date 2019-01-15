"HAKAN İLE SADECE ARKADAŞIZ"

Sabancı ailesi ile tanıştığı dedikoduları üzerine Karalar, "Hakan ile sadece iki iyi arkadaşız. Daha 19 yaşındayım. Odak noktam kariyerim ve okulum. Hem okuyorum, hem çalışıyorum. Çok yakında güzel projelerle tekrar ekranda olacağım" dedi.