Hakan Peker İYİ Parti'den aday oldu
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'i Karabük-Safranbolu'dan belediye başkan adayı olarak açıkladı. Daha önce de birçok ünlü, çeşitli şehir ve ilçelerden belediye başkanı adayı olmuştu
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Siyasi partiler, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için hazırlık yaparken, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'i Karabük'ün ilçesi Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olarak gösterdi.
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Meral Akşener, ""Hakan kardeşime ayrıca teşekkürüm var. İYİ Parti ile yol yürümek kolay bir iş değil. Her taraftan taş atılan bir siyasi yapıyız. Eskilerin bildiği bir cümle vardır; ‘Bas mümin dalına, gör ondaki imanı’... Biz habire iman görüyoruz nasırlara bastığımız için. Ne İsa’ya ne Musa'ya gidemedik bir türlü yaranamadık. Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umrunda değil. Allah, razı olsun. Allah, hepinizden razı olsun" dedi.
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Hakan Peker, ağustosta "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Kültür - sanat kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!" ifadelerini kullanmıştı.
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Sanat dünyasından geçmişte belediye başkanı adayı olan diğer isimler ise şöyle:
HALİL ERGÜN
Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 1999'da ise CHP'nin adayı olarak seçime girdi. Ergün, her iki seçimde de kaybetti.
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BARIŞ MANÇO
Barış Manço, 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı oldu. Ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.
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ZÜLFÜ LİVANELİ
Zülfü Livaneli, 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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LEVENT KIRCA
Levent Kırca, 2009'da Üsküdar Belediye Başkanlığı için yarışmıştı ancak seçimi kazanamadı.
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ARİF SAĞ
Arif Sağ, 2009'da CHP'den İstanbul'un Sancaktepe ilçesi için belediye başkan adayı gösterilmişti. Sağ, seçimde kazanamadı.