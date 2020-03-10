Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız' geçtiğimiz günlerde 3. sezonu izleyenleriyle buluştu. Dizide, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı 'Hakan' karakteri 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

Ulusoy'un son bölümdeki saç makyajı özel bir teknik kullanılarak tam 2.5 saat sürdü. Oyuncunun dizideki yeni imajı ise sosyal medyada çok konuşuldu.