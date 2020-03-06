Hakan Muhafız'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu'nun aldığı Hakan Muhafız'ın yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla ne zaman başlayacağı belli oldu. Yeni sezonda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Peki Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? İşte detaylar...

HAKAN: MUHAFIZ 3. SEZON FRAGMANI

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN?

Hakan Muhafız 3. sezonuyla 6 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor.

Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur. Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan'ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.

HAKAN MUHAFIZ DİZİSİ KONUSU

Hakan sıradan hayatına devam ederken Kapalıçarşı da esnaflık yapmaktadır. Ancak o bu hayatına devam ederken aslında İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli bir bağı olduğunu bilmemektedir. Bu görev onu bulduğu için hem şaşkın hem çaresizdir. İstanbul Ölümsüzler tarafından tehdit edilmektedir. Şehri koruma görevi de Hakan’ındır. Ama Hakan daha ne olduğunu bile bilmezken bu şehri nasıl koruyacaktır?

Hakan kendi kaderine çizilen Muhafız görevini yerine getirmek istemez başlangıçta. Ancak bunu kaderinin bir gereği olduğunu bilir ve Muhafız görevini nasıl yerine getireceğini bilmek için harekete geçer. Hakan: Muhafız dizisinde Hakan’ın yanında ona destek olanlar olsa da çevresindeki çoğu kimse onun Muhafız olduğunu bilmeyecektir.