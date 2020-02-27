Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı ve Netflix’te 3. sezonu yayınlanacak olan Hakan Muhafız dizisinin hukuken zorlu bir süreç bekliyor.

Aralarında Söz dizisinin de olduğu birçok popüler dizinin senaristi Adem Bıyık, dizinin yapım şirketine senaryonun kendisine ait olduğuna dair dava açtı.

Adem Bıyık, İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. O3 yapım şirketi itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul etmedi ve “bilirkişilerin incelemesine” karar verip, duruşmanın bir sonraki celsesini 24.09.2020 olarak belirledi.

Dizinin Kerem İstanbul’un Oğlu adlı senaryosundan çalındığını iddia eden Adem Bıyık, mahkemeye tüm benzerlikleri karşılaştırmalı olarak sundu.