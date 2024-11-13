Hakan Kurtaş: Sevgilimle gurur duyuyorum

"HİSSETTİĞİMİZ ŞEYLERİ KALEME DÖKÜYORUZ"

Hakan Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek, gazetecilerin "Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız?" sorusuna ise, "Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?" yanıtını verdi.