Hakan Kurtaş: Sevgilimle gurur duyuyorum
Hakan Kurtaş, 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan sevgilisi Birce Akalay için samimi açıklamalarda bulundu. "Sevgilimle gurur duyuyorum" diyen Kurtaş, Akalay'a olan hayranlığını "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim" sözleriyle dile getirdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, katıldıkları bir ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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"SEVE SEVE TAKİP ETTİĞİM BİR ÜNLÜ"
Gecede 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen sevgilisi Birce Akalay için konuşan Hakan Kurtaş; "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Sevgilimle gurur duyuyorum" dedi.
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"UMARIM DAHA İYİLERİ ONUNLA OLUR"
Hakan Kurtaş ayrıca; "Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur" ifadelerini kullandı.
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"HİSSETTİĞİMİZ ŞEYLERİ KALEME DÖKÜYORUZ"
Hakan Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek, gazetecilerin "Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız?" sorusuna ise, "Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?" yanıtını verdi.