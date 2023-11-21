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        Haberler Magazin Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü kez anne-baba oldu! - Son dakika magazin haberleri

        Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

        Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, oğulları Asil Can'ı kucaklarına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 08:07 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:18
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        • 1

          2017'de nikâh masasına oturan Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eriten ikili, kötü günleri geride bırakmıştı.

        • 2

          İkili, dünyaya gelen üçüncü çocukları Asil Can ile mutluluklarını artırırken, ailelerini de genişletti.

        • 3

          Ünlü futbolcu, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğrafı yayınladı. Çalhanoğlu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

        • 4

          Çiftin Liya ve Ayaz adında iki çocukları daha bulunuyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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