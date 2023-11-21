Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu
Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, oğulları Asil Can'ı kucaklarına aldı
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2017'de nikâh masasına oturan Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eriten ikili, kötü günleri geride bırakmıştı.
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İkili, dünyaya gelen üçüncü çocukları Asil Can ile mutluluklarını artırırken, ailelerini de genişletti.
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Ünlü futbolcu, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğrafı yayınladı. Çalhanoğlu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
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Çiftin Liya ve Ayaz adında iki çocukları daha bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram