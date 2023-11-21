Ünlü futbolcu, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğrafı yayınladı. Çalhanoğlu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.