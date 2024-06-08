Haftanın Kitapları

VATAN BELDELERİNE SEYAHATLER

(Nahid Sırrı Örik)



Nahid Sırrı Örik çocukluğundan itibaren hem Avrupa’da hem de memleket dahilinde pek çok kez seyahat etmiş, özellikle Türkiye’deki beldelerle ilgili yazılar kaleme almıştır. Bunların bir bölümü yazarın sağlığında Anadolu’da Yol Notları (1939), Bir Edirne Seyahatnamesi (1941) ve Kayseri, Kırşehir, Kastamonu (1955) adlarıyla kitaplaşmıştır. Ancak birçok gezi yazısı da gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır. Vatan Beldelerine Seyahatler başlığı altında Bahriye Çeri’nin derlediği bu kitapta, Örik’in üç gezi kitabını ve unutulmuş yazılarını kapsamlı bir sunuşla bir araya getiriliyor. Everest Yayınları'ndan çıkan kitap Nahid Sırrı Örik’in kurmaca eserlerine de yansıyan, İstanbul’un dışındaki memlekete ilişkin dikkatinin ürünü... Edebi bir tür olarak gezi yazılarının edebiyattaki yerini Örikvari bir bakışla yeniden düşünmeye çağırıyor.