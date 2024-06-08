Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
İKİ KİLSE ARASINDA BİNAMAZ
(Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek)
İki Kilise Arasında Binamaz, iki arada bir derede duran, ulusal edebiyat tasniflerine kolayca sığdırılamayan, “Karamanlıca” diye de bilinen Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe edebiyat üstünde duran, özellikle de bu edebiyatın en tanınmış eseri Temaşa-i Dünya’ya odaklanan bir inceleme. Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özellikle İç Anadolu’da yaşayan ve kendilerini Türkçe konuşan Rumlar olarak tanımlayan Hıristiyan Ortodoksların edebiyatını kültürel açıdan olduğu kadar karşılaştırmalı edebiyat açısından da yakın okumaya tabi tutuyor. Metis Yaylınları'ndan çıkan kitap, Tanzimat sonrası Osmanlı dünyası ve Yunan aydınlanmasındaki kültür ve özellikle dil tartışmalarının bağlamına yerleştirilen Temaşa-i Dünya’yı, kaynağı olduğu kabul edilen, Yunan edebiyatının ilk romanlarından olan Polipathis’le, ayrıca pikaresk romanın öncü örnekleriyle birlikte ele alıyor.
- 2
VATAN BELDELERİNE SEYAHATLER
(Nahid Sırrı Örik)
Nahid Sırrı Örik çocukluğundan itibaren hem Avrupa’da hem de memleket dahilinde pek çok kez seyahat etmiş, özellikle Türkiye’deki beldelerle ilgili yazılar kaleme almıştır. Bunların bir bölümü yazarın sağlığında Anadolu’da Yol Notları (1939), Bir Edirne Seyahatnamesi (1941) ve Kayseri, Kırşehir, Kastamonu (1955) adlarıyla kitaplaşmıştır. Ancak birçok gezi yazısı da gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır. Vatan Beldelerine Seyahatler başlığı altında Bahriye Çeri’nin derlediği bu kitapta, Örik’in üç gezi kitabını ve unutulmuş yazılarını kapsamlı bir sunuşla bir araya getiriliyor. Everest Yayınları'ndan çıkan kitap Nahid Sırrı Örik’in kurmaca eserlerine de yansıyan, İstanbul’un dışındaki memlekete ilişkin dikkatinin ürünü... Edebi bir tür olarak gezi yazılarının edebiyattaki yerini Örikvari bir bakışla yeniden düşünmeye çağırıyor.
- 3
ASLINDA NE YİYORUZ, NASIL YİYORUZ?
(Peter Singer-Jim Mason)
Ayrıntı Yayınları, Peter Singer ve Jim Mason’ın birlikte kaleme aldığı Aslında Ne Yiyoruz, Nasıl Yiyoruz? Gıda Tercihlerimiz Neden Önemli? adlı kitabı okurlarla buluşturdu. Yediklerimizin tüm canlıları nasıl derinden etkilediğine ve nasıl daha etik gıda seçimleri yapabileceğimize düşündürücü bir bakış sunan Aslında Ne Yiyoruz, Nasıl Yiyoruz?, okurlara bilinçli, sağlıklı ve daha insani gıda seçimleri yapabilmek için yol gösterecek beş ilke sunuyor. Organik çiftçilik, adil ticaret, ticari balıkçılık gibi meseleleri tüm ayrıntılarıyla ele alan çalışma, sürdürülebilirlik kavramının karmaşık dinamiğini de gözler önüne seriyor. Kitap Pelin Sertoğlu Hız’ın çevirisiyle yayımlandı.
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- 4
LİBİDO ZİRVESİ
(Dominic Pettman)
Kültür, eleştiri ve medya teorisinde uzmanlaşmış araştırmacı ve akademisyen Dominic Pettman’ın Libido Zirvesi: Seks, Ekoloji ve Arzunun Çöküşü adlı çalışması, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! “Libidonuzun karbon ayak izi ne?” sorusundan yola çıkan kitabında Pettman, libidoyla, bir diğer deyişle insan arzuları, dürtüleri, güdüleri ve cinselliğiyle özdeşleşmiş tüm duygularla çevre arasındaki ilişkiyi çeşitli düşünürlerin çalışmalarından da yararlanarak ele alıyor. İnsan libidosunun ve doğal dünyanın birbirlerini karşılıklı olarak etkilediğine dikkat çeken yazar, bu önemli konuyu hem eğlendiren hem de düşündüren bir anlatımla ele aldığı Libido Zirvesi’nde bu etkileşimin yol açtığı çevre tahribatı, insan cinsel dürtüsünün ve hatta doğurganlığın kaybı gibi sonuçları irdeliyor.
- 5
BÜYÜK SORUNLARIN KÜÇÜK KİTABI
(Serdar Nurmedov)
Acıdan kaçmak, dertlerimize çare bulmak için yaptıklarımızdan biri de kitap okumaktır ama okuduğumuz kitaplar çoğu zaman başka insanların hayatından ya da hikâyesinden bahseder. Sorunların ve yaşananların dışsallaştırılması kabulünü kolaylaştırıyor olabilir belki ama Doç. Dr. Serdar Nurmedov 'Büyük Sorunların Küçük Kitabı'nda doğrudan SİZ’e odaklanıyor. Timaş Yayınları'nının okurlarla buluşturduğu bu kitapta farkındalık ve şefkatle çoğu zaman kendinize sormaktan kaçındığınız soruları soracaksınız. Bu kitap aynı zamanda ‘terapiye inanmayanlar’ için. “Ben istersem kendim hallederim, her şey insanın kafasında biter” diyenler için.
- 6
KARANLIKTA ÖYKÜLER
(Barry Pain)
İngiliz yazar Barry Pain, daha çok mizahi yazılarıyla tanınsa da, uzun kariyeri boyunca birçok korku öyküsü ve romanı da kaleme almıştır. 1901’de yayımlanan Karanlıkta Öyküler, ışığın bir yolunu bulup nadiren sızabildiği on öyküden oluşur. H. P. Lovecraft’ın Cthulhu evreninin önemli parçalarından “Kapının Önündeki Şey” adlı öyküsüne ilham kaynaklığı eden “Ölmeyen Şey” de bunların arasındadır. Bir tren kazasını saplantı haline getiren bir rahip, öldürdüğü kurbanının yüzüne yansıyan yeşil ışığı zihninden çıkaramayan bir katil, gizemli bir gri kedi ve ay ışığının tutsağı olan bir prenses… Hepsi de Barry Pain’in kaleminin siyah mürekkebine batmıştır.
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- 7
İMKÂNSIZ YARATIKLAR
(Katherine Rundell)
Katherine Rundell, ödül ve övgülere boğulan kitabı İmkansız Yaratıklar'da okurları efsanelerdeki tüm o yaratıkların hâlâ yaşadığı vahşi ve büyüleyici bir yere götürüyor. Büyükbabasının sözünü dinlemeyip boğulan bir griffin yavrusunu gizli gölden kurtardığı gün Christopher’ın hayatı sonsuza dek değişiyor. O gün Christopher, hiçbir haritada görünmeyen takımadaların varlığını öğreniyor: Hiç var olmadıklarını ya da çoktan yok olduklarını sandığımız tüm efsanevi yaratıkların yaşadığı yer, ARŞİPELAGO. Domingo Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Rundell, bu yıl Waterstones Yılın Kitabı Ödülü’nü kazanarak uzun yıllar sonra bir çocuk-gençlik kitabıyla bu ödüle layık görülen ilk yazar oldu. Geçtiğimiz haftalarda sahiplerini bulan İngiliz Kitap Ödülleri'nde Yılın En İyi Çocuk-Gençlik Kitabı ve Yılın Yazarı ödüllerini kazandı.
- 8
BİR ATOMUN YAŞAMI
(Luca Sciortino)
Bilim felsefecisi Luca Sciortino’nun, evrenin oluşumunu ve 14 milyar yıllık tarihini hem eğlenceli hem de sürükleyici bir yaklaşımla anlattığı kitabı Bir Atomun Yaşamı: Çocuklar İçin Evrenin Tarihi, Dinozor Genç etiketiyle Türkçede okurlarla buluştu! Noémie Risch-Vannier’in resimlediği Bir Atomun Yaşamı, sıra dışı bir karakterin, bir hidrojen atomu olan Küçük Pio’nun serüvenleri üzerinden yeryüzündeki yaşamın nasıl başladığını, atomların birbiriyle ilişki kurarak dünyadaki canlılığı nasıl oluşturduğunu ve çok daha fazlasını anlatıyor.