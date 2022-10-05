Hafriyat kamyonu yaya geçidinde dehşet saçtı!

45 yaşındaki Yasemin Şaduman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan N.G. ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Yasemin Şaduman ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonunun şoförü N.G olay yerinden kaçtı.

Emniyete götürülen N.G.'nin, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.