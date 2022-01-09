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Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Etiler'de

Hadise, Mehmet Dinçerler ile polis çevirmesine takıldı!

Şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile önceki akşam Etiler'de trafik çevirmesine takıldı. Mehmet Dinçerler alkolmetreye üflerken, ünlü şarkıcı görüntülenmemek için yüzünü gizledi

09.01.2022 - 09:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Etiler trafiğinde görüntülendi.

  • Objektiflerden rahatsız olan çift, yol üzerinde trafik kontrolü yapan polis ekiplerine gazetecileri şikayet etti. Muhabirlerin bulunduğu aracı durduran polis memurları, basın kartlarını gördükten sonra geçiş izni verdi. 

  • Gazetecileri atlattığını zanneden Hadise ile Mehmet Dinçerler, kısa bir süre sonra Arnavutköy sahil yolundaki trafik çevirmesine takıldı. Dinçerler alkolmetreye üflerken, ünlü şarkıcı görüntülenmemek için beyaz şapkasıyla yüzünü gizledi.

  • Alkolsüz olduğu anlaşılan Dinçerler, muhabirlerin sorularını 'Tedirgin olduk' diyerek yanıtsız bıraktı. Aracın camını kapatan işadamı, hızla uzaklaştı.

  • GÜVENLİĞİ SEFERBER ETTİLER!

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, geçen hafta da Ulus'taki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenmişti.

    Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift, hastane güvenliğini ayağa kaldırmıştı.

    Güvenlik görevlilerinin, basın mensuplarına, "Ağabey rica ediyorum çekmeyin. Yoksa işimizden olacağız, şikayet edeceklermiş. Burada çekmeyin." demesi üzerine uzaklaşan gazeteciler, Ulus'ta ikilinin aracını beklemişti.

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