"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ"

Hadise verdiği bir konserinde anne olma istediğini dile getirerek, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz." ifadelerini kullanmıştı.