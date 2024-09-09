Hacılar'a 2 kilometrelik yeni hat açıklaması

REKLAM advertisement1

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen taşkın kanal projesinde birinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Çifte Kuyular Bölgesi'ne kadar gelen projenin ilk etabının bu sene içinde tamamlanacağını belirtti.

Ankara'daki temasları sonucunda kanal projesinin ikinci etabı için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve ihale aşamasına gelindiğini kaydeden Başkan Özdoğan, "Bölge müdürümüzle görüştüm ve çalışmaların bu kış öncesinde ihale sürecine gireceğini vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Gelecek yıl, Aksu Bölgesi'nde 2 kilometrelik yeni bir hattın daha devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

REKLAM Başkan Özdoğan ayrıca, DSİ'nin çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda, Hacılar Belediyesi olarak çevre düzenlemesi, yan yol bağlantıları, ana yolda köprü ve kanal arasındaki güvenliğin artırılması konularında çalışmalar yapıldığını belirtti. "Yeşillendirme ve yol güvenliği noktasında planlamalarımızı tamamladık" ifadelerini kullanan Başkan Özdoğan, ilçe belediyesi olarak bu projeye tam destek verdiklerini vurguladı.