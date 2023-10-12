Habertürk ekibi çatışma hattında

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

Çatışmaların 6. gününde Gazze'ye elektrik sağlayan tek santralin yakıtı dün bitti, Gazze karanlığa gömüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Kara operasyonu için hazırlanıyoruz, henüz karar vermedik" dedi.

Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk, Aşkelon'dan son gelişmeleri aktardı.

İşte anbean yaşananlar...

12.16 - 5 su santralinden 3'ü bombalandı, kullanılamaz hale geldi. Gazze'nin yakın zaman içinde suyunun da tamamen kesilmesi bekleniyor.

12.11 - Gazze'de elektriklerin tamamen kesilmesi nedeniyle bölgedeki 5 hastane de tamamen çalışamaz durumda. Hastanelerin çalışamaz durumda olması nedeniyle durumu daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.

10.00 - İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıdan önce işaretler olduğunu belirterek "istihbarat aldık ama somut uyarı olmadı" açıklamasında bulundu.

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