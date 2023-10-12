Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
İsrail-Hamas çatışmaları 6. gününde sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu sürdü. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı
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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.
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İsrail ile Hamas arasında çatışmalar 6. gününde devam ederken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.
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