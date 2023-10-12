Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

İki taraf arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, dün Gazze'ye elektrik sağlayan tek santralin de yakıtı bitti.

Hizbullah'ın sabah antitank füzesi atmasının ardından İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki Ehl Kur'an Camisi'ni ve en az 5 evi hedef aldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, 5 bini aşkın kişinin ise yaralı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunarak, bunun sorumluluğunun İsrail işgalinde olduğunu kaydetmişti.

REKLAM

İsrail devlet televizyonu'na göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

HAMAS: AKSA TUFANI SAVUNMA OPERASYONUDUR

Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı.

Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi.

Hamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti:

"Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir"

Bedran, İslam ve Arap dünyasına dimdik ayakta duran Filistin halkının yanında yer almaları çağrısında da bulundu.