Avrupa yaz transfer döneminin açılmasına henüz süre olmasına rağmen en büyük hamlelerden biri Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, birçok devin peşinde koştuğu Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ı ikna etti.

Manchester City, Dortmund'a oyuncunun serbest kalma bedeli olan 63 milyon sterlin'i ödeyerek transferi gerçekletirecek. Ancak bu meblağ transfer maliyetinin sadece küçük bir kısmı! İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Haaland yılda 26 milyon sterlin kazanacak, 5 yılda 130 milyon euro maaş ödemesi yapılacak.

Haaland ve Dortmund'un alacağı bedellerin dışında bir de komisyonlar var. Menajer Mino Raiola ile oyuncunun babası Alf-Inge Haaland'ın da bu transferden 17'şer milyon sterlin komisyon alacağı konuşuluyor. Bu transferin Manchester City'ye toplam maliyetinin 227 milyon sterlin olacağı belirtiliyor.