H ile Başlayan Kız İsimleri: H Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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H ile başlayan kız isimleri, geniş bir seçenek sunduğu için sıklıkla kullanılır. Eğer siz de bir kızınız olacağını öğrendiyseniz H harfi ile başlayan kız bebek isimlerine göz atabilir, aradığınız ismi bu kategoride bulabilirsiniz. İşte, H harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

H ile Başlayan Kız İsimleri

Anne ve baba adayları, dünyaya gelecek bebekleri için gerekli tüm hazırlıkları yaparken, isim konusunun üzerinde uzun bir süre durmaktadır. Hatta doğum sürecinin en kafa karıştırıcı ve zor kısmı, isim araştırmasıdır. Bu nedenle hamilelik sürecinin en başından beri, bebek isimleri incelenir ve içlerinden en uygun isimde karar kılınır. Siz de kızınız için isim araştırması yapıyorsanız H ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Habibe: Allah’ın sevgili kulu, sevilen dost,

Allah’ın sevgili kulu, sevilen dost, Habinar: Nar tanesi

Nar tanesi Hacer: Çakıl, kaya parçası

Çakıl, kaya parçası Hacıhanım: Hacca gitmiş hanım

Hacca gitmiş hanım Hacil: Yüzü kızaran, utangaç

Yüzü kızaran, utangaç Hadise: Vaka, olay

Vaka, olay Hadiye: Hidayete ermiş, doğru yol gösterici

Hidayete ermiş, doğru yol gösterici Hadra: Yeşil manzara

Yeşil manzara Hafıza: Akılda kalma, öğrendiğini unutmama

Akılda kalma, öğrendiğini unutmama Hafize: Esirgeyen ve koruyan, muhafaza eden

Esirgeyen ve koruyan, muhafaza eden Hafsa: Aslan yavrusu, güleç

Aslan yavrusu, güleç Hakgüzar: Hakkın yanında olan

Hakkın yanında olan Hâkî: Yeşile çalan toprak rengi

Yeşile çalan toprak rengi Hakikat: Gerçek olan, bir işin doğrusu

Gerçek olan, bir işin doğrusu Hale: Güneşin ve ayın çevresinde oluşan ışık

Güneşin ve ayın çevresinde oluşan ışık Halenur: Kutsal ışık, nurlu

Kutsal ışık, nurlu Halide: Sürekli, ebedi, sonsuz

Sürekli, ebedi, sonsuz Halile: Eş, zevce

Eş, zevce Halime: Sakin, yumuşak huylu

Sakin, yumuşak huylu Hâlinur: Aydınlık

Aydınlık Halise: Saf, karmaşadan uzak, sade

Saf, karmaşadan uzak, sade Hamdiye: Allah’a şükreden

Allah’a şükreden Hamide: Şükreden

Şükreden Hamiye: Koruyan, arka çıkan

Koruyan, arka çıkan Hamiyet: Ailesini ya da ülkesini koruyan kişi

Ailesini ya da ülkesini koruyan kişi Hamra: Kızıl

Kızıl Hanbegüm: Hükümdarın eşi

Hükümdarın eşi Handan: Güler yüzlü, neşeli

Güler yüzlü, neşeli Hande: Gülüş, güleç, mutluluk

Gülüş, güleç, mutluluk Hanife: Allah’a iman eden kadın

Allah’a iman eden kadın Hanüman: Ev, yuva, çocuk

Ev, yuva, çocuk Hanzade: Hükümdar çocuğu, veliaht

Hükümdar çocuğu, veliaht Hare: Işık halkası

Işık halkası Harika: Mükemmel

Mükemmel Hasen: Güzel yüzlü kız

Güzel yüzlü kız Hasibe: Soyu ünlü olan

Soyu ünlü olan Hasna: İffetli kadın

İffetli kadın Hasret: Özlem çeken, bekleyen kişi

Özlem çeken, bekleyen kişi Hatice: Erken doğan kız

Erken doğan kız Hava: Gökyüzü

Gökyüzü Havva: Yaratılmış ilk kadın

Yaratılmış ilk kadın Hayal: İnsanın olmasını istediği ve düşünerek mutlu olduğu olaylar

İnsanın olmasını istediği ve düşünerek mutlu olduğu olaylar Hayat: Yaşam

Yaşam Hayriye: Uğurlu kişi

Uğurlu kişi Hayrunnisa / Hayrunisa: Uğurlu kadın, kadınların hayırlısı

Uğurlu kadın, kadınların hayırlısı Hazal: Kuruyan ağaç yaprağı

Kuruyan ağaç yaprağı Hazar: Barış

Barış Hazan: Sonbahar mevsimi

Sonbahar mevsimi Hazel: İşaret bırakan sevilen kişi

İşaret bırakan sevilen kişi Hediye: Armağan

Armağan Helen: Yunan mitolojisinde geçen bir isim

Yunan mitolojisinde geçen bir isim Helin: Eriten

Eriten Hena: Uğur getiren kişi

Uğur getiren kişi Henna: Kına ağacı

Kına ağacı Hera: Mitolojide anaçlığı temsil eden tanrıça

Mitolojide anaçlığı temsil eden tanrıça Hevin: Sevda

Sevda Hicran: Ayrılık acısı

Ayrılık acısı Hilal: Ayın ilk günleri, yeni ay

Ayın ilk günleri, yeni ay Hildan: Yükselen, çıkan

Yükselen, çıkan Hilkat: Yaradılış

Yaradılış Hilmiye: Yumuşak karakterli, güzel huylu

Yumuşak karakterli, güzel huylu Hinar: Bolluk ve bereket

Bolluk ve bereket Hira: Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı dağın adı

Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı dağın adı Hiranur: Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde Hira Dağı’nda görünen ışık, nur

Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde Hira Dağı’nda görünen ışık, nur Hisar: Kale etrafı

Kale etrafı Hivda: Ayın doğuş anı

Ayın doğuş anı Hulkiye: Yaradılışından bu yana taşınan huy

Yaradılışından bu yana taşınan huy Huri: Cennette olduğuna inanılan kız

Cennette olduğuna inanılan kız Hurişah: Etkileyici ve güzel kadın

Etkileyici ve güzel kadın Hülya / Hulya: Hayal, düş

Hayal, düş Hüma: İnsanlara mutluluk vereceğine inanılan kuş

İnsanlara mutluluk vereceğine inanılan kuş Hümeyra: Beyaz tenli kadın, pembelik, kızıllık

Beyaz tenli kadın, pembelik, kızıllık Hürrem: Sevinçli, yüzü güldüren

Sevinçli, yüzü güldüren Hüsna: Pek çok güzel

Pek çok güzel Hüsne: Her şeyin daha güzeli, en güzeli

Her şeyin daha güzeli, en güzeli Hüveyda: Belli ve açık olan.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner