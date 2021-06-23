Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYODER, 21'inci olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi.
Geçen yıl yönetim kurulu kararı ile GYODER Başkanlığı'nı üstlenen Mehmet Kalyoncu, genel kurulda, oy birliği ile yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
Yeni yönetim kurulu (asil) üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Mehmet Kalyoncu (başkan),Neşecan Çekici (başkan yardımcısı, sayman),Ayla Heyfegil (başkan yardımcısı),Sertac Karaağaoğlu (başkan yardımcısı),Tuğra Gönden (başkan yardımcısı),Avi Alkaş, Vedat Aşçı, İnanç Kabadayı, Hakan Gedikli, Zeki Akbal, Ahmet Cangöz, Murat Kader, Hasan K. Bolat, Cem Yılmaz, Özen Kuzu, Mert Boysanoğlu, Yağmur Yaşar, Musa Aykaç, Umut Durbakayım, Zeynep Torun, Mustafa Özkan."
Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, üstlendiği başkanlık görevini büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirterek, yeni hedefler doğrultusunda GYODER'in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini kaydetti.
Gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:
"Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER ailesi olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok. Biz bu yeni dünyaya hazırlanmanın, '3T' olarak kısalttığımız prensiplerle (tabiat, teknoloji ve tasarım) güçlendirilmiş bir kültürle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sektörümüzün doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket etmesi ve ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığının bilincinde olması gerekiyor. Ürettiğimiz her proje, kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı."
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