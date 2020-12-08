Güzellik kraliçelerinin zor anları

DHA

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü.

DHA'nın haberine göre ülkede her yıl gerçekleştirilen 'Miss Tayland' yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı.

Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü.

Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı.

O anlar kameraya yansıdı.Talihsiz olayda 3 yarışmacının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.