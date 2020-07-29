Güvenli Turizm Belgesi alan otel ve restoran sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor.

Programın başlamasının ardından geçen 2 aylık sürede Güvenli Turizm Belgesi alan konaklama tesisi sayısı 2 bin 211'e, yeme-içme tesisi sayısı ise 1.235'e, tur transfer sayısı ise 1.431'e ulaştı.

Sektör temsilcileri Kurban Bayramı ve sonrasında yaz tatiliyle iç turizmin, ağustosla birlikte yabancı turist sayısının canlanmasını beklediklerini, bu sayede sertifika alan işletme sayısının artacağını düşünüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 50 odadan fazla odaya sahip tesislere Güvenli Turizm Belgesi alma zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Bağlıkaya, 50 odadan az kapasiteye sahip otellerin de gerekli hijyen koşullarını sağladıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde Güvenli Turizm Belgesi alan tesis sayısı günden güne artıyor. 10 Ağustos'tan itibaren Rusya'dan charter uçuşları başlıyor. Kurban Bayramı'nda iç pazarda başlayacak hareketliliğin ağustos ortası itibarıyla Rusya pazarının açılmasıyla birlikte sertifika alan otellerin sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü bazı konaklama tesisleri kapılarını açmak için yurt dışından turist akışının hız kazanmasını bekliyor."

"UYGULAMAYLA İLGİLİ YURT DIŞINDAN OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Almanya pazarından gelecek olumlu haberle açılan otel sayısının çoğalacağını belirterek, bu süreçte büyükelçilere ve yabancı basın mensuplarına Antalya'da otellerde alınan önlemlerin anlatıldığını hatırlattı.

Almanya'dan gelen tur operatörü ve seyahat acentelerine İzmir ve Antalya'nın salgına karşı önlemlerle ilgili tanıtımlarının gerçekleştirildiğini dile getiren Bağlıkaya, "Otellerde, transfer araçlarında, yeme-içme sektöründeki önlemlerle ilgili yurt içi ve yurt dışından olumlu dönüşler alıyoruz." dedi.

Bağlıkaya, İngiltere ve Ukrayna pazarından Türkiye'de tatil yapıp dönenlerin pozitif düşüncelerinin gelecek günlerde talebi artıracağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin salgın sürecinde aldığı etkili tedbirlerden bahseden Bağlıkaya, bu tedbirlerin yurt dışında Türkiye'nin imajına son derece olumlu katkıları olduğunu vurguladı.

"SÜRECİ BAŞARILI YÜRÜTÜRSEK TURİZMDE YÜKELİŞİMİZ SÜRER"

Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün tüm dünyada sıkıntılı bir süreçten geçtiğine değinerek, 2020'nin turizm için kayıplarla geçen bir yıl olacağını söyledi.

"Burada önemli olan; 2020'yi en az kayıpla kapatıp bu süreci çok iyi yönettiğimizi bütün dünyaya göstermek ve 2021'e çok iyi bir giriş yapmak." diyen Bağlıkaya, gelecek yılın çok iyi planlanması gerektiğine işaret etti.

Bağlıkaya, "Önümüzdeki yıla hazırlıklarımızı eksiksiz yapıp, tanıtma ve pazarlama konusunda başarılı bir süreç yönetirsek Türkiye dünya turizm liginde yükselişine devam edecektir." diye konuştu.