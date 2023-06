Güveçte Et Sote Tarifi: Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Güvecin eski Türk mutfaklarından günümüze uzanan hikayesi vardır. Ülkemizde hemen hemen her bölgede güveç kullanımı yaygındır. Köylerde büyük taş fırınlarda pişen güveç yemeğinin lezzeti damakları şenlendirir. Porsiyonluk güveçleri kullanmak isteyen kişiler et sote tarifi nasıldır, nasıl pişirilir şeklinde arama yapar. Porsiyonluk güveçlerde misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz ve görsel olarak da göz alıcı olan yemek mantarlı et sotedir. Mantarlı et sote tarifi içeriğinde de dana eti kullanılır ise lezzetli bir tat elde edersiniz.

Güveçte birçok yemek hazırlayabilirsiniz. Güveç kullanarak türlü yemeği, et haşlama, et sote gibi yemekleri kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Et sote yapılışı sırasında etinizi mühürleyip etin vitaminin hapsolmasını sağlayıp sulu bir et elde edebilirsiniz. Akşam yemeğinde misafir ağırlayacaksanız veya canınız et sote yemek istiyor ise et sote nasıl yapılır, nasıl servis edilir gelin birlikte bakalım.

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Kalori:225 kalori

Güveçte Mantarlı Et Sote Malzemeleri

400 gram kuşbaşı doğranmış dana eti

500 gram temizlenmiş kültür mantarı

1 orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet sivri biber (dilerseniz acı kullanabilirsiniz)

1 adet büyük boy kırmızı kapya biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı Ayçiçek yağı

Dilediğiniz miktarda tuz

Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır?

Et sote yapımı fazla zamanınızı almayan pratik bir yemek olarak karşınıza çıkar. Mantarlı et sotenizi porsiyonluk güveçlerde servis ederken yanında pirinç pilavı ya da bulgur pilavı sunabilirsiniz. Güveçte mantarlı et sote tarifiyle misafirlerinizin damağında lezzet şöleni yaratacaksınız.

Yapılış-1

Kültür mantarlarınızı nemli bir bezle silerek veya kabuklarını soyarak temizleyebilirsiniz.

Temizlenen mantarlarınızı ay şekilde doğrayın ve bir kenara ayırın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın

Sarımsaklarınızı küçük küçük doğrayın ve ardından kırmızı ve yeşil biberlerinizi doğrayın.

Hazırladığınız doğranmış malzemeleri birleştirin ve iyice harmanlayın.

Sebze karışımını bir kenara ayırdıktan sonra et yapımına geçebilirsiniz.

Sıvı yağı bir tavaya alın ve tava tamamen ısındıktan sonra kuşbaşı doğranmış etlerinizin arkalı önlü mühürlemesini yapın.

Tavaya koyduğunuz etlerin bir tarafı mühürlenmeden diğer yüzünü çevirmeyin.

Tavaya koyduğunuz etler önce suyunu salacak ve daha sonra saldığı suyu tekrar çekecektir. Etlerinizin suyunu salıp çekmesini bekleyin ve daha sonra ocaktan alın.

Sebzelerinizin yarısını porsiyonluk güveçlere paylaştırın.

Sebzelerin üzerine pişirdiğiniz etleri paylaştırın ve ardından geride kalan diğer sebzeleri güveçlere aktarın.

Bir su bardağı sıcak suyunuzu kâseye alın.

Biber salçası ve domates salçanızı sıcak su yardımıyla iyice açın ardından güveçlere salça sosunu paylaştırın.

Porsiyonluk güveçlerinizi fırın tepsisine koyun ve üzerini yağlı kâğıt ile kapatın. (Eğer büyük boy güveç kullanacaksanız güvecinizin üzerini yağlı kâğıt ile kapatabilirsiniz.)

Yağlı kâğıdın üzerine delikler açarak yemeğinizin güzelce pişmesini sağlayabilirsiniz.

180 derecelik fırında sebzeler yumuşayana kadar 40-45 dakika pişirin.

Büyük güveç kullanan kişiler ocakta 20 dakika yüksek ateşte, 40 dakika düşük ateşte pişirin.

Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos