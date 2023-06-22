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Günlük yaşam içerisinde yapımı kolay, çok uğraş gerektirmeyen yiyecekler yapmak zamandan tasarruf yapmayı sağlar. Çalışan kişiler hızlı olması dolayısıyla pizza, hamburger, mantı, döner gibi yiyecekleri sıklıkla tercih eder. Genelde bu yiyecekler dışarıdan siparişle temin edilir fakat zamanı olan ve evde yapmak isteyen kişiler de mevcut. Evde pizza tarifi yapımı araştırıldığında karşımıza pek çok seçenek çıkar. Sebzeli, sucuklu, sosisli, vegan seçeneklerini evde kendinizde uygulayabilirsiniz.

Evde pizza yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle ince bir hamur elde etmek isterseniz hamurunuzu 3 parçaya ayırmalısınız. Ayırdığınız hamuru açtıktan sonra pişirme tepsinize uyup uymadığını kontrolünü sağlarsanız boyut farkı yaşamazsınız. Evde tepside pizza yapımı sırasında yapışma olmaması sebebiyle tepsinin tabanına yağlı kâğıt serebilir veya mısır unu ile unlayarak kullanabilirsiniz.

Kaç kişilik: 8-10 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kalori: 257 kcal.

Evde Pizza Malzemeleri

Evde pizza hamuru tarifi için malzemeler:

5 su bardağı un

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

Yarım yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı zeytinyağı (Ayçiçek de kullanabilirsiniz)

2 su bardağı ılık su

Sosu için:

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Mozzarella peyniri

Sucuk

Sosis

Mısır

Siyah zeytin-Yeşil zeytin (dilerseniz)

Mantar

Evde Pizza Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

5 su bardağı unu yoğurma kabına alarak ortasını çukur şeklinde yapalım.

Çukur haline getirdiğiniz unun ortasına instant maya, tuz, şeker, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş bir şekilde ekleyelim. Aynı anda hamuru elimizle yoğurmaya başlayalım.

Hamuru güzelce yoğuralım ve yumuşak kıvamlı elinize yapışmayan hamur elde edelim.

İyice yoğurduğunuz hamurun üzerini streç film ile örtelim. Hamurun mayalanması için en az 30 dakika hamurun üstü kapalı şekilde dinlendirelim.

Tezgâhın üzerine un serpelim.

Hamur mayalandığından üzerini açalım ve mayalanan hamuru un serpilmiş tezgâhın üzerine koyalım.

Elinizle hamuru toparlayıp havasını iyice alalım.

Hamuru iki eşit parçaya bölelim. İnce tabanlı bir hamur isterseniz hamuru 3 parçaya bölmelisiniz.

Ayırdığınız parçalardan birini beze şekline getirerek un serili tezgâhta merdane kullanarak güzelce açalım. Hamura hafif un serperseniz merdaneye yapışmasını önlemiş olursunuz.

Açılan hamuru pizza tepsinize almadan önce boyutun uygun olup olmadığını kontrol edelim.

Pizza tepsisine aldığınız hamuru elimizle etrafını güzelce düzeltelim.

Pizza tepsiniz yok ise normal fırın tepsisi kullanabilir tabana yapışmaması için mısır unu serpebilir veya yağlı kâğıt serebilirsiniz.

Çatal yardımıyla hamurun yüzeyine delikler açalım. Böylece hamurunuz pişerken kabarmayacaktır.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pizza tabanını 10 dakika pişirelim.

10 dakika sonra yarı pişen hamurunuzu fırından alarak hazırladığınız pizza sosu karışımını güzelce pizza tabanına sürelim.

Domates sosunuzun üzerine mozzarella peynir rendesini veya kaşar peyniri rendesini yayalım.

Üzerine tercih ettiğiniz şekilde sucuk, sosis, mantar, mısır, zeytin tanelerini ekleyelim.

Ardından pizzamızı son kez fırına sürelim ve 200 derecede 20 dakika pişirelim.

Sucuk ve sosisleri güzelce pişen, peyniri eriyen pizzamızı fırından alarak il sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edelim.

Afiyet olsun!

BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA NASIL YAPILIR?

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos