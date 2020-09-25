Guterres isyan etti: En kötüsünden korkuyorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ölü sayısının 1 milyona yaklaştığı, enfekte kişi sayısının ise 30 milyonu geçtiği koronavirüs salgınının kontrol çıktığını söyledi.
Dünya ülkelerinin böyle bir felakette hazırlıklı olma, işbirliği yapma, birlikte hareket etme ve dayanışma gösterme gibi konularda yetersiz kaldığını belirten Guterres, "Pandemi uluslararası işbirliği için bir testti. Başarısız olduğumuz bir test" ifadelerini kullandı.
ABD, Çin ve Rusya arasında sert tartışmaların yaşandığı BM Güvenlik Konseyi üyelerini uyaran Guterres, "Eğer, iklim krizine de Kovid-19'la aynı uyumsuzluk ve düzensizlikle yaklaşılırsa, en kötüsünün yaşanmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.
BMGK'DA SERT ATIŞMALAR
ABD yönetimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu.
BM Güvenlik Konseyinin Kovid-19 salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum, ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Çin ve Rusya dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun." dedi.
Craft, salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ''Biz, popüler olmasa, kabul görmese de doğru olanı yapacağız.'' diye konuştu.
Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün ise ABD'yi ''siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmak"la suçladı.
Cang, şunları kaydetti:
''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek. Dünyada en gelişmiş tıbbı teknolojilere sahipken neden en fazla vaka ve en fazla ölüm ABD'de. Başkalarını suçlamadan önce belki de ABD'li siyasetçiler bu sorulara dürüstçe cevap vermeli. Birileri sorumlu tutulacaksa onlar da bir kaç ABD'li siyasetçi. ABD şu anda uluslararası toplumun karşında duruyor ve tamamen yalnız. Artık uyanın.''
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