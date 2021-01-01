Yeni yılın ilk gününe denk gelen mübarek cuma günü gusül abdestinin hangi durumlarda alındığı araştırılıyor. Müslümanlar her ibadetin öncesinde abdest alırlar. İbadet etmenin hazırlıklarından biri olan abdestin çeşitleri vardır. Beden temizliğine dikkat çekilen gusül abdestinin farzları ve sünnetleri araştırılıyor. Peki, Gusül (boy) abdesti nedir, nasıl alınır? Gusül abdesti neden alınır? İşte Gusül abdestinin farzları...
GÜSUL (BOY) ABDESTİ NEDİR?
Gusül (boy) abdesti İslam dininde bir dinî gereklilik olarak tüm vücudun yıkanmasıdır. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı guslü; kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkama olarak tanımlamıştır.Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide Suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. Uygun sıcaklıkta su bulduğu zaman teyemmüm geçersiz olur.
Bazı İslam alimleri, gusülde sadece vücudun değil ağız ve burun içinin de yıkanmasının farz olduğunu söylese de Şafii gibi mezhepler bunun gerekli olmadığı görüşündeler. Bazı özel durumlarda yerine getirilmesi gereken bu ibadetin terki günahtır.
GÜSUL (BOY) ABDESTİ NASIL ALINIR?
İslam dininde boy abdesti aşağıdaki şekilde alınmaktadır. Fakat bu İslam bilginleri tarafından gusülle ilgili hadislerden çıkarılan uygulamalardır. Guslün Kur'an'da belli bir yapılış şekli belirtilmemiştir. Keza herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş sayılmaktadır.
Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.[11] Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.
Su olmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.
GÜSUL (BOY) ABDESTİ HANGİ DURUMLARDA ALINIR?
Gusüllün farz olduğu durumlar ise kadın ve erkekte ayrı olarak değerlendirilir: Erkeklerde, cinsel ilişki olsun veya olmasın, cinsel organdan meni gelmesi veya meni gelmese bile cinsel ilişkiye girilmesi. (Bazı İslam alimleri cinsel zevk olmaksızın meni gelmesi durumunda gusül gerekmediğini belirtmişlerdir.)
Kadınlarda, yine erkeklerde olduğu gibi cinsel ilişkide bulunulmuş olması, ay halinin sonlanması ve lohusalığın bitişi.
GÜSUL (BOY) ABDESTİNİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ
FARZLARI
Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
Burana su çekip yıkamak.
Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
SÜNNETLERİ
Gusüle niyet etmek.
Besmele ile başlamak.
Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.
Avret yerini yıkamak.
Gusülden evvel abdest almak.
Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.
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