Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda Bursa'nın Gürsu, Kestel ve Yıldırım ilçelerinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, Bursa Gürsu, Kestel ve Yıldırım yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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