Büyük ve küçük harf ayrımı gibi bir ayrıma sahip olmayan Gürcü alfabesinde harflerin her biri Gürcü dilindeki bir sesi karşılamaktadır. Peki, Gürcü alfabesinde harflerin okunuşu nasıldır? İşte, Gürcü alfabesi hakkındaki tüm detaylar…

Gürcü Alfabesi Özellikleri

Gürcü alfabesinin geliştirildiği tarih olarak MS. 3 ya da 4. yüzyıl kabul edilmektedir. Gürcü tarihçiler Gürcü alfabesini ilk oluşturan kişinin Kral 1. Parnavaz olduğunu söylemektedir. Gürcü alfabesi ile yazılmış en eski örnekler, Filistin’de yer alan bir Gürcü manastırının duvarında bulunmuş olan dört adet yazıttır. MS. 433 yılına ait olduğu belirlenen bu yazıtlar mozaikle çevrelenmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Gürcü alfabesinin üç farklı biçimi bulunmaktadır. Bu 3 farklı Gürcü alfabesi ise şu şekilde isimlendirilmiştir.

Mrgvlovani alfabesi: MS. 3. yüzyılda Kral 1. Parnavaz tarafından oluşturulmuş bir alfabedir. En son örneklerine 11. Yüzyılda rastlanan bu alfabe tamamen yok olmamış ve kaleme alınan yazıların başlıklarında kullanılmaya devam etmiştir. Bu özelliği sebebiyle bu alfabe başlık harfleri alfabesi olarak da adlandırılmaktadır.

Nushuri alfabesi: 9. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan Gürcü alfabesinin bu biçimi, dinsel ve bilimsel metinlerde kullanılan bir alfabe olarak öne çıkmaktadır. Bugün de Gürcü kilisesi tarafından kullanılan bu alfabe ile dinsel metinler ve günlük etkinlikler kaleme alınmaktadır.

Mhedruli alfabesi: 10 ve 11. yüzyılda kullanılmaya başlanan bu alfabe en son ortaya çıkmış olan Gürcü alfabesidir. Daha çok resmi ve asker yazışmalarda kullanılan bu alfabe Nushuri alfabesi ile eş zamanlı olarak kullanılmıştır.

Gürcü Alfabesi Kaç Harf

Gürcü alfabesi 5 tanesi sesli olmak üzere toplam 33 harften meydana gelmektedir. Geçen uzun yıllar içinde birçok alfabe değişikliğe uğrasa da Gürcü alfabesi çok az değişikliğe uğramış ve bu özelliği sayesinde de unutulmamıştır. Yapılan bu az sayıda düzenlemelerden bir tanesi de 19. yüzyılda gerçekleşmiş ve toplamda 38 olan harf sayısı 33’e düşürülmüştür.

Gürcü alfabesinde kullanılmakta olan her harf Gürcü dilindeki bir sese denk düşmektedir ve Gürcü alfabesinde bu harflerde küçük ve büyük harf ayrımı bulunmamaktadır. Yazıldığı gibi okunan bir dil olarak dikkat çeken Gürcü diline ait olan alfabe, dünyada bugün de kullanılmakta olan 14 alfabeden birisi olarak öne çıkmaktadır.

Gürcü Alfabesi Harfleri Okunuşu

Gürcü alfabesinde 5 ünlü 28 ünsüz olmak üzere 33 harf vardır. Gürcü alfabesindeki harfleri öğrenebilmek ve bu harfleri doğru telaffuz edebilmek için alfabedeki karakterlerin karşılığı olan seslerin iyi öğrenilmesi ve bolca pratiği yapılarak dile oturtulması gerekmektedir. Latin, Arap, Kiril vb. alfabelerden çok farklı şekilleri olan Gürcü alfabesindeki karakterlerin öğrenilebilmesi için yazı pratiklerinin yapılması gerekmektedir.

Gürcü Alfabesi Harfleri

Yazımızda, Gürcü alfabesinde 5 tanesi sesli olmak üzere toplamda 33 harf bulunduğundan daha önce bahsetmiştik. Aşağıda yer alan görselde, Gürcü alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin Latin alfabesinde olan karşılıkları hakkında bilgi verilmiştir. Sizlerle paylaşmış olduğumuz bu görseli inceleyerek Gürcü alfabesi hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz.