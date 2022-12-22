Fenike alfabesinin Yunan diline uyarlanması sonucu geliştirilen ve bu alfabeye sesli harflerin de eklenmesiyle ortaya çıkan Grek alfabesi özellikleri nelerdir? Grek alfabesi hangi uygarlıklar tarafından kullanılmıştır? İşte, tüm detaylar…

Grek Alfabesi Nedir?

Grek alfabesi; Yunanların Fenike yazı sistemini alı değiştirmesi ve geliştirmesi sonucu MS. 9. Yüzyılda, Doğu Akdeniz havzası ve kıta Yunanistan’da ortaya çıkmış olan bir alfabedir. Latin ve Kiril alfabesinin atası olarak kabul edilen bu alfabede yer alan harfler yalnızca Yunan dilinin yazıya dökülmesine değil; temel bilim alanlarındaki çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.

Peki, Grek alfabesi kaç harften oluşur? Grek alfabesi; 7 ünlü harf, 15 ünsüz harf ve 2 adet de birleşik harf olmak üzere toplam 24 harften meydana gelmektedir.

Grek Alfabesi Özellikleri

MÖ. 9. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir alfabe olan Grek alfabesi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Grek alfabesi Fenike alfabesinden uyarlanmış bir alfabedir.

7 sesli harf, 22 sessiz harf ve 2 birleşik harf olmak üzere toplam 25 harften oluşmaktadır.

Yunan dilinin yazıya dökülmesi dışında matematik ve mühendislik gibi bilim alanlarında da kullanılan bir alfabedir.

Grek alfabesi; Slav dillerinin yazımında kullanılan Kiril alfabesi ve batı dillerinin yazımında kullanılan Latin alfabesinin atası olarak kabul edilmektedir.

Grek Alfabesi Hakkında Bilgi

Grek alfabesinin ortaya çıkışından önce, Yunan dilini yazıya dökmek için Linear B isimli bir yazı tipi kullanılmıştır. Miken uygarlığı döneminde kullanılan bu yazı yaklaşık MÖ. 1000 yılına kadar devam etmiş fakat daha sonra Yunan karanlık çağı döneminde terk edilerek ortadan kaybolmuştur.

Grek alfabesi ise MS. 9. Yüzyılın sonlarına doğru Yunanların, Fenike yazı sistemini alması ve bu alfabeyi kendi dillerine uygun fonetik bir yazı sistemine dönüştürme çabaları sonucu ortaya çıkmıştır.

Tamamen sessiz olmak üzere toplam da 22 harften oluşan Fenike alfabesini alan Yunanlar, bu alfabe üzerinde bazı değişiklikler yaptılar. Yunan dilinde ünsüz herhangi bir değeri olmayan işaretleri alfabeden çıkardılar ve bunları ünlü sesler yerine kullanmaya başladılar. Bu değişimden sonra, Yunanca ünlü harfleri alfa, epsilon, ita, yota, omikron ve ipsilon harfleri ortaya çıktı.

Yunanlar gerçekleştirdikleri bu değişikliklerle birlikte, Yunan dilinde yer alan tüm sesli ve sessiz harfleri karşılayan bir yazı sistemine sahip olmuşlardır. İlk zamanlar tıpkı Fenikeler gibi sağdan sola yazma pratiğini uygulayan Yunanlar, MÖ. 5. yüzyıldan itibaren yazının yönünü soldan sağa olacak şekilde değiştirmişlerdir.

Grek Alfabesi Hangi Uygarlıklar Tarafından Kullanılmıştır?

Grek alfabesi Yunan uygarlığı tarafından kullanılan bir alfabe olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde Yunanistan’da kullanılmaya devam eden bu alfabe, Anadolu’da yaşamış olan Ortodoks mezhebine bağlı Karaman Türkleri tarafından da kullanılmıştır. Tüm bunların yanında Grek alfabesi, bugün Slav dillerinin yazımında kullanılan Kiril alfabesi ve Batı dillerinin yazımında kullanılan Latin alfabesinin de temelini oluşturmaktadır.

Peki, Grek alfabesi Hindistan kökenli midir? Grek alfabesi Hindistan kökenli bir alfabe değildir anca Hint-Avrupa dil ailesine ait olarak değerlendirilen bir alfabedir.

Grek Alfabesi Harfleri

Aşağıda vermiş olduğumu görselde, Grek alfabesinde yer alan harfleri detaylıca inceleyebilirsiniz: