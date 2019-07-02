02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkizler’deki Ay, Venüs ile birleşecek. Çok iyi bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Annenizle ilişkinizin yakın olduğu bir gün olacak. Mars Aslan’a geçecek. Mars, Aslan burcunda olduğunda, dayanıklılığınız en üst düzeyde olacak. Karakteriniz tutkulu yüzünü gösterir ve doğrudan yeni deneyimlere doğru ilerlersiniz. Ancak dikkat! Çok fazla şey talep ederek kaybedebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ay Yengeç’e geçiyor. Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve ev! Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı yakalayabilirsin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal yaşamınızda veya kariyerinizde önemli bir rolü olan kişi, bir partiye ev sahipliği yapmak gibi büyük bir sorumluluk üstlenmenizi isteyebilir. İlk başta isteksiz olabilirsiniz, ancak ödüller risklerden daha ağır basacak. Bunu yapabilirsiniz! Biraz ekstra iş olacak, hepsi bu.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dışarı çıkıp insanlarla tanışma fırsatınız olacak. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bazılarınız yeni aşk partnerleriyle bile buluşacaksınız. Çekici, enerjik ve aktif olduğunuz bir gündesiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün özellikle alışveriş yapmak için iyi bir gün değil. İyi bir fiyat yakaladığınız için gördüğünüz ürüne atlamak isteyebilirsiniz, ama gerçekten onlardan faydalanacak mısınız? Bütçenizi boşu boşuna aşmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizden ya da arkadaş çevrenizden biri şu anda biraz huysuz. Gerçekten istedikleri şey, değişiklik yapan veya ilk hareketi yapan kişinin siz olması. Biraz gururunuzu inciteceğini de düşünseniz, çaba sarf etmenin faydalı olacağını keşfedeceksiniz.
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