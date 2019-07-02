İkizler’deki Ay, Venüs ile birleşecek. Çok iyi bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Annenizle ilişkinizin yakın olduğu bir gün olacak. Mars Aslan’a geçecek. Mars, Aslan burcunda olduğunda, dayanıklılığınız en üst düzeyde olacak. Karakteriniz tutkulu yüzünü gösterir ve doğrudan yeni deneyimlere doğru ilerlersiniz. Ancak dikkat! Çok fazla şey talep ederek kaybedebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ay Yengeç’e geçiyor. Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve ev! Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı yakalayabilirsin.