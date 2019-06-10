Ay Başak’ta ilerlerken sabah saatlerinde Neptün ile Güneş arasındaki görünümü tetikliyor. Başkalarının duygularına empati, hassasiyet, karamsarlık artabilir. Algılar duyguların kontrolünde olacaktır. Eş zamanlı olarak Satürn ve Güney Ay Düğümü ile de açı içinde eksikleri tamamlamak haftalık işleri gözden geçirmek için vakit ayırın. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Açık kahverengi