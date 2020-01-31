31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Kore, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarının bir bölümünü uçakla tahliye etti.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Kore Hava Yollarına ait Boeing 747 tipi uçak Wuhan'da aldığı 368 yolcuyla ülkeye döndü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye bu uçakla 369 kişinin getirilmesinin planlandığı ancak sağlık taramasında yüksek ateş belirtisi gösteren bir kişinin yolcu listesinden çıkarıldığı belirtildi.
YOLCULAR KARANTİNA ALTINA ALINDI
Açıklamada, Gimpo Havalimanı'na getirilen yolculardan 18'inin iner inmez hastaneye sevk edildiği, diğerlerinin ise başkent Seul'ün güneyindeki Asan ve Jincheon kentlerinde kurulan iki merkezde karantina altına alındığı kaydedildi.
5 YENİ VAKA DAHA ORTAYA ÇIKTI
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aralarında Çin'in Wuhan kentini ziyaret eden 28 yaşındaki Güney Koreli bir erkek ve 62 yaşındaki Güney Koreli bir kadının olduğu 5 kişide daha yeni tip koronavirüs görüldüğünü bildirdi. Söz konusu 2 hastanın 23 Ocak'ta Çin'in Çingdao Limanı üzerinden gemiyle ülkeye döndüğü kaydedildi.
Merkez, koronavirüsün tespit edildiği ve halen kontrolleri süren 3 hastanın kimlik bilgilerini ise açıklamadı.
Yeni doğrulanan vakalarla ülkede koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 11'e çıktı.
TAHLİYE İÇİN 2. SEFER YAPILACAK
Öte yandan, bugün akşam Vuhan'dan yaklaşık 350 Güney Kore vatandaşını daha getirmek üzere ikinci bir uçak seferi yapılması planlanıyor.
YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.
Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.
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