Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın perdesi Beşiktaş-Ankaragücü maçıyla açılacak. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırlayacağı Başkent ekibini yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kartal, Fernando Santos'un ayrılığı sonrası Serdar Topraktepe yönetiminde mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maça dair diğer detaylar haberimizde...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.
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Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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BEŞİKTAŞ LİGDE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
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TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK
Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.
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Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
- 8
Ersin
- 9
Svensson
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- 10
Tayyip Talha
- 11
Necip
- 12
Masuaku
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- 13
Al-Musrati
- 14
Gedson Fernandes
- 15
Muçi
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- 16
Ghezzal
- 17
Muleka
- 18
Aboubakar
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