Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        87
        Fenerbahçe
        FB
        85
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        38
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - MKE Ankaragücü Haberleri

        Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın perdesi Beşiktaş-Ankaragücü maçıyla açılacak. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırlayacağı Başkent ekibini yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kartal, Fernando Santos'un ayrılığı sonrası Serdar Topraktepe yönetiminde mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maça dair diğer detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 2

          Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

        • 3

          Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        • 4

          BEŞİKTAŞ LİGDE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

          Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

        • 5

          TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

          Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

        • 6

          Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 8

          Ersin

        • 9

          Svensson

        • 10

          Tayyip Talha

        • 11

          Necip

        • 12

          Masuaku

        • 13

          Al-Musrati

        • 14

          Gedson Fernandes

        • 15

          Muçi

        • 16

          Ghezzal

        • 17

          Muleka

        • 18

          Aboubakar

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek
        İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Habertürk Anasayfa